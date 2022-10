Topweek voor Alexander Blockx op European Open: “Trainen met Auger-Aliassime, dat kan maar één keer per jaar”

tennisNet als Gilles-Arnaud Bailly kreeg ook Alexander Blockx deze week de kans om zijn ATP-debuut te maken. Blockx geniet in Antwerpen met volle teugen. In het enkelspel speelde hij de kwalificaties, in het dubbelspel stond hij aan de zijde van de afscheidnemende Ruben Bemelmans en dagelijks traint hij met wereldtoppers. “Uniek om dit te beleven”, aldus Blockx.

Dat hij samen met Ruben Bemelmans een wildcard kreeg voor de hoofdtabel van het dubbelspel, wist de 17-jarige Antwerpenaar Alexander Blockx al een goede week. Vrijdag, twee dagen voor de start van het toernooi, kwam daar ook nog eens een uitnodiging voor de kwalificaties van het enkelspel bij. “Dat was totaal onverwacht”, zegt Blockx, die bij de junioren zeventiende staat op de wereldranglijst. “Als kind kwam ik altijd naar dit toernooi kijken. Om de European Open nu als speler mee te maken, is echt uniek.”

In de kwalificaties werd Blockx gekoppeld aan de stevige Dominic Stricker. De Oostenrijker staat 136ste op de ATP-lijst, triomfeerde in 2020 op het juniorentoernooi van Roland Garros én won dit jaar de sterk bezette Challengers van Cleveland en Zug. Blockx liet in de Lotto Arena zijn kwaliteiten zien en verloor slechts met 6-4, 6-4. “Voor de match had ik iets meer stress dan gewoonlijk”, aldus Blockx. “Pas bij een 2-5-achterstand in de eerste set geraakte ik helemaal los en begon ik echt goed te spelen. Ik ben zeer tevreden over mijn debuut op het internationale podium. Dinsdag won Stricker op de hoofdtabel trouwens van zevende reekshoofd Botic Van de Zandschulp (ATP 34) met 6-2, 6-4. Dat geeft nog een extra portie vertrouwen richting toekomst.”

Met Bemelmans

In het dubbelspel moesten Blockx en Ruben Bemelmans de wet van de sterkste ondergaan tegen de Monegask Hugo Nys en de Pool Jan Zielinski: 6-0, 6-2. Opvallend: voor Blockx was het de allereerste match ooit op de hoofdtabel van een ATP-toernooi, voor Bemelmans de laatste. “Ik vond het vooral een enorme eer om met Ruben te spelen”, zegt Blockx, die aan het Wilrijkse Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen traint. “En dan nog in zijn afscheidsmatch. Over de wedstrijd valt niet veel te zeggen: de tegenstrevers waren gewoon té goed. Zelf heb ik in het dubbelspel ook minder ervaring.”

Blockx is op de European Open nog dagelijks van de partij. Hij fungeert als sparringpartner voor de wereldtoppers. Zo trainde hij dinsdag met Sebastian Korda en enkele uren later stond hij met tweede reekshoofd Felix Auger-Aliassime op de baan. “Een kans die ik niet mocht laten liggen”, geniet Blockx. “Dit is maar één keer per jaar mogelijk. Als leerschool kan deze week tellen.”

Grand Slams én profcircuit

In 2023 mag Blockx voor het laatste jaar bij de junioren aan de slag. Hij concentreert zich dan vooral op de Grand Slams. Ook de Junior Australian Open staat in januari op het programma. Prioriteit wordt echter de overstap naar het profcircuit. Binnenkort speelt Blockx nog enkele 15.000 dollar-toernooien in Monastir. Wellicht is ook Gilles-Arnaud Bailly in Tunesië van de partij. “Dan is het mogelijk dat we samen dubbelen”, zegt Blockx, die de ijzersterke wedstrijd van de Limburger tegen David Goffin vanop de eerste rij volgde. “Gilles-Arnaud heeft een uitzonderlijk jaar achter de rug. Hij heeft het verdiend om hier op de hoofdtabel te staan.”

Blockx wordt al vanaf vierjarige leeftijd begeleid door Philippe Cassiers van de Cas Tennis Academy. Een bijzondere samenwerking. “Alexander geldt als voorbeeld voor onze jonge tennissers van de academie”, aldus Cassiers. “Zaterdag vond op Forest Hills onze kampioenenviering plaats en Alexander was van de partij om de jongeren te huldigen. Hij is het bewijs dat er door hard werken heel wat bereikt kan worden.”

