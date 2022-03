Topvijf stilaan uit het zicht? Avanti Stekene verliest in Torhout en pakt één op negen: “We voetballen niet slecht, alleen de efficiëntie ontbreekt”

Twee nederlagen op rij voor Avanti Stekene. Een week na de non-match in Voorde-Appelterre ging het ook onderuit in Torhout. De Stekenaars pakken één op negen - de topvijf lijkt weg te glippen. “Maar in een dip zitten we niet”, vindt Samarony Goossens.

Avanti Stekene verloor in Voorde-Apelterre en nu dus ook in Torhout. Twee weken voordien pakte het een puntje in Lebbeke. Eén op negen. Dat overkwam de Stekenaars dit seizoen nog niet. “Maar ik heb niet gevoel dat we in een dip zitten”, verzekert aanvaller Samarony Goossens. “Want zowel op Lebbeke als op Torhout hebben we echt wel aardig gevoetbald.”

“Weliswaar begonnen we op Torhout in een 3-5-2, wat moeilijker liep - de thuisploeg kon ons onder druk zetten -, maar toen we na de pauze naar een 4-3-3 overschakelden, zag je meteen dat we gevaarlijk werden. We creëerden kansjes op stilstaande fases waarop we eigenlijk moesten scoren en misten een open kopkans. Dus ik blijf het zeggen: we voetballen aardig, alleen ontbreekt het ons aan efficiëntie op belangrijke momenten.”

Eindronde

Bovendien: verliezen op Torhout en gelijkspelen op Lebbeke, dat kàn gebeuren - een puntje in Lebbeke is zelfs een goed resultaat. Alleen die nederlaag tussendoor in Voorde-Appelterre konden de Stekenaars zich eigenlijk niet permitteren. “Dat was een zeer slechte wedstrijd”, geeft Goossens toe. “Daar zat werkelijk niks in.”

Avanti vergooide er zelfs z'n seizoen mee, zo oordeelde T3 Steve De Maesschalk. Of dat zo is, moet nog blijken. Feit is wel dat de kloof met de topvijf inmiddels is uitgegroeid tot vier punten. “Er resten ons nog voldoende wedstrijden én ik blijf erbij dat we niet slecht spelen, dus ik sluit niks uit”, blijft Goossens optimistisch. “Of we in de topvijf thuishoren? Goh, we lieten hier en daar domme punten liggen, maar je moet altijd voor het maximale gaan. (enthousiast) Want zo'n vijfde plaats of een plaatsje in de eindronde zou wel mooi zijn, toch?”

Oostkamp en drieluik

Dan moeten de Stekenaars in de komende weken wel opnieuw punten pakken. Zondagmiddag ontvangen ze leider Oostkamp - “De beste ploeg uit onze reeks. Kracht, snelheid, voetballend vermogen: daar zit alles in” nadien volgt een drieluik tegen de mindere goden van derde amateur: Rhodienne, Anzegem en Wolvertem. Goossens: “Daarin moet je eigenlijk negen op negen pakken. Maar dat wil niet zeggen dat we tegen Oostkamp geen punten kunnen rapen.”

Geen evident seizoen

Indien Avanti Stekene uiteindelijk geen eindrondeticket binnenhaalt, zit het Stekense luik in Goosssens’ carrière er begin mei op. De aanvaller gaat volgende seizoen bij de buren van Melsele aan de slag. “Op zoek naar een nieuwe uitdaging en meer speelminuten", verklaart de guitige Nederlander, die geen gemakkelijke periode achter de rug heeft. “Het was geen evident seizoen voor mij. Zo liep Ik twee blessures op, wat me afremde.”

“Maar er zijn meerdere redenen waarom ik vertrek in Stekene. Een gebrek aan speelminuten? Onder andere. (twijfelt) Sommige oorzaken hou ik liever voor mezelf. Hoe dan ook: als jonge gast wil je vooral vaak spelen. Als dat bij één club niet lukt, moet je op zoek naar een nieuwe uitdaging.”