Topschutter Maderner: “Er zat zoveel meer in met deze groep, maar sommigen gingen er niet altijd voor”

“Het is een goed gevoel, zeker als spits, maar jammer genoeg is het de enige trofee van dit jaar", aldus Maderner achteraf. “Zo’n topschutterstitel is vooral het werk van de hele ploeg, niet enkel van de winnaar. Mijn ploegmaats hebben hun best gedaan zodat ik kon scoren vandaag.” Bij de strafschop die hij uitlokte, was er geen twijfel over wie zou trappen. “Ik geloof dat Kevin Hoggas meteen de bal in mijn handen duwde. Dat was een goed gevoel.” Maderner knalde de bal via doelman Delavallée in het hoekje, daarmee scoorde hij z'n dertiende, terwijl Lennart Mertens op twaalf stuks bleef steken. Het was een opluchting, want enkele minuten eerder vertikte Ribeiro Costa om een balletje breed te leggen voor een honderd procent kans. “Die moest hij inderdaad afgeven, ik was echt kwaad. Niet énkel omdat de topschutterstitel op het spel stond, zo’n bal moet je altijd geven, op elk moment. Was ik in deze wedstrijd in die situatie gekomen, ik zou ook voor de pas gekozen hebben.”