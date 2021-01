Topschutter Chateau ruilt na vier jaar FC Poperinge voor KVK Westhoek: “Kevin wil op een hoger niveau nog eens tonen wie hij is”

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIË VROUWEN Els Van­desteene (VDK Gent) gelooft nog in kansen op bekerfina­le: “Alles of niets tegen Asterix Avo”

28 januari Voor VDK Gent kan de opdracht niet duidelijker zijn. De Gentse volleybalvrouwen moeten met 0-3 of 1-3 winnen op het terrein van Asterix Avo in Beveren tijdens de tweede halve finale van de Belgische beker. Maar zelfs dan staan de Gentse vrouwen nog niet in de bekerfinale, want dan wacht nog een golden set. Het wordt dus een helse opdracht voor het team van trainer-coach Morand. Do or die.