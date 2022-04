Topper tussen Schoonbeek-Beverst en Achel levert geen winnaar op: “Titel -en promotiestrijd worden thrillers”

De prijzen worden in eerste provinciale aan de meet uitgedeeld. Op de vragen wie kampioen wordt en wie naar derde nationale promoveert, moeten we voorlopig het antwoord schuldig blijven. Torpedo ging zaterdag met afgetekende cijfers in Alken winnen en blijft met Schoonbeek-Beverst in koers voor promotie. En Achel heeft met het gelijkspel in Schoonbeek de titelstrijd niet meer in eigen handen. Het wordt een bijzonder spannend slot in eerste provinciale.

Achel 30 minuten top, Schoonbeek 60 minuten

Achel voerde van bij de aanvang van de wedstrijd de forcing en klom na tien minuten via Dors op voorsprong. “Achel heeft ons dertig minuten weggedrukt”, blikt Tim Bollen terug. “We zetten ons blok te laag en raakten niet in ons normaal spel. Pas na die tegentreffer en nadat we hogere gingen drukken liep het plots beter en namen we het initiatief over. Vanaf toen stond er maar één ploeg op het veld en dat was Schoonbeek. Na een voorzet van Sleypen hing Swijngedouw de bordjes in evenwicht. Na de rust bleef ik werkloos. Zo groot was ons overwicht. We hadden kansen blij de vleet, maar collega Wouters keepte aan de overzijde een wereldpartij. We mikten op een driepunter. Helaas. Het wordt nog een moeilijke slotfase voor Schoonbeek om prijzen te pakken. Volgende week wacht ons reeds een moeilijke verplaatsing naar Torpedo”, weet Bollen. Ook trainer Yves Beckers beseft dit. “Torpedo is onze grootste concurrent voor voor de promotie naar derde nationale”, zegt Beckers. “Ook zij vroegen een licentie aan en gaan er alles aan doen om die kans te grijpen. Daarenboven missen we met Boosten (geschorst), Swijngedouw (vakantie in Amerika), Sleypen (hamstring) en Nijs (hernia) belangrijke pionnen.”