Topper tussen Cappellen en Sporting Hasselt kent geen winnaar (0-0): “Niet ontevreden met punt tegen de leider”

voetbal tweede nationale BIn de topper tussen Cappellen en Sporting Hasselt namen de twee ploegen elk een helft voor hun rekening. Cappellen had de bovenhand in de eerste periode, maar op slag voor rust hield Demont Maes van de 0-1 met een beenveeg. Na de pauze zette Hasselt dan weer druk, maar was het Dassen die tien minuten voor tijd een kopbal van Kil voor de lijn weghaalde. Zo bleef het bij 0-0. Goals waren leuk geweest, maar ze hadden de puntendeling niet minder logisch gemaakt.

“De wedstrijd kon inderdaad beide kanten uit”, geeft ook Cappellenmiddenvelder Raf Meukens toe. “In de eerste helft vond ik ons nadrukkelijk beter. We hadden overwicht, kregen halve kansjes en dwongen ook enkele stilstaande fases af waaruit wat gevaar voortkwam. Scoren lukte niet en uiteindelijk kwamen we goed weg met die kans op het einde, maar dat weet je tegen een ploeg als Hasselt. Als je zelf de bal opeist en op zoek gaat naar een goal, weet je dat ook zij hun kans zullen krijgen. Gelukkig bracht Robbe (Demont red.) daar redding.”

Van de lijn

“Na de pauze zette Hasselt feller druk en kwamen we nooit meer in ons spel van de eerste helft. Of wij inzakten? Dat gevoel had ik niet. Hasselt was feller en daar hadden wij moeite mee. Maar tegelijkertijd konden we zelf toch ook nog de zege pakken. Na twee opeenvolgende corners kon Robbe (Kil red.) koppen, maar zijn poging werd voor de lijn gekeerd. Zonde, maar ik denk niet dat we ontevreden mogen zijn met een punt tegen de leider.”

“Nu komt alles nog iets meer bij mekaar dan al het geval was bovenaan de rangschikking. (lacht) Het geeft nog maar eens aan hoe klein de verschillen zijn tussen de ploegen in deze reeks. Positief voor ons was dat we nog eens de nul konden houden met een defensie die een aantal wijzigingen onderging omwille van afwezigheden. Na de zege van vorige week gaan we nu verder met een vier op zes en daar kan je ook op bouwen.”

Nieuwkomers

Op naar de slotwedstrijden van 2022 dus en met Lille en Lebbeke wachten dan lastige tegenstanders. “Het zijn twee ploegen die we nog niet kennen, want ze zijn nieuw in de reeks”, zegt de 19-jarige middenvelder. “Daar komt nog eens bij dat wij het nooit onder de markt hebben tegen ploegen uit de rechterkolom. Aan ons dus om vooral scherp aan de aftrap te komen.”

Cappellen FC - Sporting Hasselt 0-0

Cappellen: Demont, Deckers, Van Kerckhoven, Nöstlinger, El Madani (66' Lemaire), Kil, Meukens, Ristovic, Tshimanga (74' Sagov), Geudens, Symons (45' Walen De Keyser).

Hasselt: Vandebeek, Ofori Appiah A., Mombaerts, Tanriver, Maes, Leao Kessels (78' Brants), Etien, Dassen, Huygen (75' Morgan), Lenaerts, Ofori Appiah M.

Geel: Mombaerts, Etien, Ristovic, Lemaire.

