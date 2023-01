Topper aan de Lostraat op zaterdag tussen KSK Heist en FC Luik: “We zijn intussen veel stabieler geworden”

Na een korte onderbreking omwille van een al even korte winterprik - de wedstrijd van KSK Heist in Dessel werd verplaatst naar een latere datum - gaat de bal voor KSK Heist het komende weekend weer aan het rollen. De weersberichten zijn niet van die aard dat er zal moeten worden afgelast, al weet je met die wispelturige weergoden natuurlijk nooit.

Zaterdag geeft KSK Heist FC Luik partij. Niet eens zo lang geleden, op 20 november van vorig jaar, ging Heist 0-0 gelijk spelen aan de boorden van de Maas. Samen met een 1-1-gelijkspel op het veld van Patro Eisden, de huidige leider, en het recente 2-2-gelijkspel tegen de Young Reds van Antwerp, betekende dat het enige puntenverlies van Heist in elf wedstrijden. Alle andere acht (!) wedstrijden werden gewonnen. Vandaar: 27 op 33.

“Goh, de weg is nog heel lang”, herhaalt Fré Van Aerschot meerdere malen tijdens ons gesprek. “Door hun overwinning in Boom is Gent haasje-over gesprongen met Heist, maar daar houden we ons voorlopig niet mee bezig. Er is nog zoveel mogelijk. Maar uiteraard gaan we wel proberen ons zaterdag tegen Luik van onze beste zijde te laten zien. Ik heb er zin in, nadat we vorig weekend weer op onze honger bleven zitten.”

De resultaten zijn uitstekend, met die 27 op 33. Welke hand heeft coach Jo Christiaens daarin, Fré? “Jo is vooral tactisch heel erg sterk, en zijn trainingen zijn ook steeds goed en gevarieerd. Hij heeft ook op een hoger niveau gevoetbald, wat zich ook weerspiegelt in zijn trainingsstof. En daarenboven is hij ook nog zeer aimabel en stelt hij zich bereikbaar op. We gaan hem hier niet te veel gaan bewieroken, anders zijn we hem straks misschien al kwijt na één seizoen. Dat zou zeer jammer zijn.”

Na negen wedstrijden hadden jullie negen punten, er is veel veranderd, hé. “Klopt. Vooral defensief zijn we zoveel stabieler geworden. In dat eerste luik van negen wedstrijden waren we echt zoekende. Nu geven we nog amper doelpunten weg. Als we doelpunten tegen krijgen, komen ze vaak uit de lucht gevallen, zoals tegen Antwerp. Waar we in de huidige flow kunnen eindigen, daar durf ik geen voorspelling op kleven. Wat ik wel weet, is dat ik me fris en monter voel, klaar om er in te vliegen. Hopelijk zijn mijn medespelers dat ook, zodat we weer kunnen gaan knallen (lacht).”

Nog deze kleine kalenderwijziging. De uitwedstrijd van Heist in Tienen werd verplaatst naar vrijdagavond 3 februari, met aftrap om 20.30 uur.