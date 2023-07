Topmomenten op Grand Slams voor Joran Vliegen: “Nu hard werken om ATP Finals te halen”

Basketbal Siebe Ledegen met Belgian Lions naar kwartfina­le van EK U20: “Het toernooi eindigt hier niet”

De Belgian Lions U20 hebben geschiedenis geschreven. Voor het tweede jaar op rij hebben ze zich weten plaatsen voor de top acht van het EK. In Kreta wonnen de Lions de achtste finale tegen Estland met 80-65. Siebe Ledegen (Okapi Aalst) had met 17 punten en 5 rebounds een groot aandeel in de zege. Donderdag (15 uur Belgische tijd) spelen de Lions de kwartfinale tegen Litouwen.