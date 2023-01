Topjaar vraagt om bevestiging van Jean-Marie Alexander en Sint-Denijs: “Heel moeilijk om beter te doen dan 2022”

Voor aanvang van het tweede deel van het seizoen blikt Jean-Marie Alexander graag terug op een grand cru 2022. “Het is een fantastisch jaar geweest”, geniet de coach. “In de eerste plaats vierden we het honderdjarig bestaan van deze mooie club en op 15 mei 2022 dwongen we voor het eerst de promotie naar de hoogste afdeling van het provinciaal voetbal af. Die dag vergeet ik nooit meer.”

“In de heenronde van de nieuwe competitie lagen we tegen weinig ploegen onder en legden we iedereen het vuur aan de schenen. We hebben het al heel goed gedaan in een hele moeilijke reeks en staan onverhoopt derde. Dat moet ons vertrouwen geven.”

Vol aan de bak

Ondanks het vertrouwen blijft de coach bescheiden in de ambities voor de komende weken. “Het wordt heel moeilijk om beter te doen dan 2022", aldus Alexander. “Dat is bijna een zekerheid. Het wordt zelfs niet vanzelfsprekend om het even goed te doen. Gelukkig heeft Sint-Denijs een nuchter en realistisch bestuur, dat dat ook beseft en op een goeie manier zal blijven doorwerken wanneer het eventjes wat minder gaat.”

“Boude uitspraken wil ik niet doen. Veel ploegen beginnen een nieuw jaar met goeie voornemens. Iedereen zal weer scherp voor de dag komen. Ploegen die onderaan zullen voor elk punt strijden omdat de situatie week na week precair wordt. Ons doel blijft het behoud. Er degraderen misschien wel vier of vijf ploegen en wij hebben lang nog geen zekerheid over een verlengd verblijf in eerste provinciale. We moeten nog vol aan de bak.”

40 punten

Zondag krijgt Sint-Denijs op eigen veld het bezoek van SK Grembergen, dat voorlaatste staat. “Dat wilt niets zeggen. Ik ben hen vorige week gaan bekijken en zag hen nipt met 1-2 verliezen van Vlaamse Ardennen. Ze verloren dit seizoen al vaak met slechts één doelpunt verschil. Ze kenden ook pech met een bal tegen de dwarsligger. Dat is het verhaal van eerste provinciale. Je moet altijd top zijn en het moet meezitten.”

“Ik wil zo snel mogelijk 40 punten hebben (Sint-Denijs heeft er momenteel 29, nvdr.). Pas dan mogen we wat rustiger ademhalen en bekijken hoe ver we nog kunnen springen. Hoe sneller we ons doel bereiken, hoe sneller we andere doelen mogen nastreven. Voetbal is heel kwetsbaar. Blessures, schorsingen, een bal tegen de paal of een scheidsrechterlijke beslissing kunnen er allemaal voor zorgen dat de voorsprong snel slinkt.

“Je mag nooit nalaten om de punten te pakken wanneer het kan. Daarom is het zondag een hele belangrijke wedstrijd. Als we winnen, slaan we een grotere kloof met de teams onderin. Dat kan opluchting en verademing geven. Wanneer het niet meer moet, zijn spelers tot meer in staat.”

Aderlatingen

Als Sint-Denijs erin slaagt het behoud te verzekeren, dan speelt het volgend seizoen in eerste provinciale zonder clubtopschutter Halewijn Schoonjans en aanvoerder Birgen Martens. Schoonjans trekt naar SK Lochristi en Martens hangt de schoenen aan de haak. “Dat zijn twee enorme aderlatingen”, aldus de coach. “Naast een goeie voetballer is Halewijn een mooie en warme mens en onze feestkapitein.”

“Dat hij terugkeert naar zijn heimat kunnen we hem niet kwalijk nemen. Ik ben erg trots dat hij dit seizoen floreert in eerste provinciale en ik ben ervan overtuigd dat hij nog tot het einde van dit seizoen door het vuur zal gaan voor Sint-Denijs. Net zo voor Birgen, een echt prof op ons niveau en een icoon voor ons. De andere kernspelers hebben aangegeven te blijven en we zijn ons huiswerk aan het maken, maar die twee vervangen wordt bijna onmogelijk.”