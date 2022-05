Topclubs als Juventus, PSV en Sporting Lissabon tonen talenten op Brakelse IBY-Cup: “Ronkende namen uit binnen- en buitenland zijn gecharmeerd”

“Allemaal buitenlandse topteams die meteen gecharmeerd waren door onze organisatie en hun deelname meteen toegezegd hebben. Deze eerste editie is qua deelnemersveld ineens een schot in de roos”, vertelt Olsa-CEO Bart Vermeulen. Aan Belgische zijde hebben de organisatoren een sterke bezetting met namen als Club Brugge, Racing Genk, Anderlecht, Antwerp, Zulte Waregem, OH Leuven, Cercle Brugge, AA Gent, Standard, Beerschot, Sint-Truiden, KV Mechelen, Seraing, Charleroi en Lommel weten te strikken. Uiteraard komen ook de eigen jonge leeuwen van het plaatselijke Olsa Brakel in het strijdtoneel.

Beloning voor inspanningen

“De organisatie van de IBY-Cup heeft een intensieve en lange voorbereiding gevraagd, maar onze inspanningen hebben geloond dankzij het keiharde werk van een fantastisch team en vele vrijwillige OLSA-handjes”, aldus Vermeulen. “Ik ben oprecht dankbaar om met talrijke ervaren mensen deze sterke OLSA-locomotief te mogen trekken, ditmaal met een schitterend IBY wagonnetje aan. Opnieuw een bewijs dat onze mooie en warme organisatie sterke en verbindende fundamenten heeft. Eigenlijk zijn we in volle coronaperiode met de voorbereiding gestart. Geen evidentie om op zo’n moment buitenlandse topploegen aan te trekken. Toch zijn we erin geslaagd en komen er dit weekend voetbaltalenten naar Brakel afgezakt waarvan we van overtuigd zijn dat ze binnen een aantal jaren naam en faam zullen maken. Dit tornooi staat garant voor kwaliteit en hoogstaand voetbal. En voor onze OLSA-jeugd, waar we toch volop op inzetten en die we alle kansen willen bieden, is het een unieke kans om het op te nemen tegen de clubs van hun dromen. Bovendien zetten we met onze organisatie Brakel niet alleen sportief, maar ook extra-sportief op de kaart.”