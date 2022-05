Topclub KBC Zanzibar stopt noodgedwongen biljartactiviteiten op het hoogste niveau

Voor de Belgische biljartwereld wordt het de komende maanden wennen: de Leuvense club KBC Zanzibar zal niet langer actief zijn in de hoogste afdeling. Voorzitter Luc Thon geeft meer duiding bij deze drastische beslissing. “Twee factoren hebben de laatste jaren een belangrijke rol gespeeld: corona en de beperkte sponsoring. Beiden staan wellicht niet los van elkaar. De biljartsport heeft veel sponsors die te maken hebben met horeca. Uitgerekend deze sector had zwaar te lijden onder de coronamaatregelen van de regering. Op zich is het al moeilijk om sponsors aan te trekken. Corona heeft dat nog geïntensiveerd. Uiteindelijk draait het in de sport om financiële middelen. Na rijp beraad zagen we ons genoodzaakt om de stekker eruit te trekken op het hoogste niveau.”

Minder volk

Luc Thon gaat dieper in op dat laatste. “Vorige week was er een snookertornooi waar de winnaar met 500.000 pond naar huis ging. In het klassiek biljarten krijgt een wereldkampioen 2.500 euro voor zijn titel. Er zijn geen tien profspelers in ons land. Hoewel de bedragen veel lager liggen, hebben we toch kosten. KBC Zanzibar heeft biljarters uit Luik en Frankrijk. Die spelers waren bereid om in te leveren. Het ging bij hen enkel om de reiskosten. Je mag niet verwachten dat zij die verre verplaatsingen uit eigen zak betalen. Het toeschouwersaantal daalde de voorbije jaren. Vanzelfsprekend heeft ook hier corona een rol gespeeld. Als er voor een competitiewedstrijd enkele tientallen aanwezigen zijn, is dat veel. Vaak is het minder. Voor een zaaluitbater wordt het dan natuurlijk minder interessant. Je moet bovendien op ons niveau een grote ruimte ter beschikking hebben. Even hebben we overwogen om als bestuurders de kosten voor volgend seizoen zelf te dragen, maar dat zou geen oplossing ten gronde geweest zijn. Volgend jaar hadden we voor dezelfde problemen gestaan.”

Vergrijzing

Volgens Luc Thon is er nog een gegeven dat onrechtstreeks meegespeeld heeft om te kappen met de eerste ploeg. “Er komen weinig spelers bij. De vergrijzing is een algemeen probleem. Het aantal leden daalt. Op mijn zestigste ben ik dertig jaar actief bij de club. Toen ik hier aankwam, waren er 150 leden. Nu zijn dat er nog een vijftigtal. Ik ben trouwens een van de jongste binnen Zanzibar. Het spel is zeer leuk, maar moeilijk om aan te leren. Dat wordt vaak onderschat. Ik merk bij mijn eigen kinderen dat ze geen interesse hebben om te biljarten. Het aanbod voor de jeugd is zeer groot. Dan heb ik het nog niet eens over de pc. In die omstandigheden is het voor de biljartsport zeer moeilijk om een breed publiek aan te spreken.”