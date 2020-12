Topbasketter Thomas De Thaey heeft het naar zijn zin in Portugal: “Misschien blijf ik voorgoed in Oliveira”

Noem hem gerust een wereldburger. We hebben het over Thomas De Thaey. In België niet altijd begrepen, maar in het zuiden van Europa tot ontplooiing gekomen. De Dendermondenaar – hijzelf noemt zich eerder een Antwerpenaar – is ondertussen een échte familieman geworden.

Hoe zou het gaan met Thomas De Thaey? De powerforward is ondertussen 29 jaar (bijna 30) en verdween een tijdje geleden van de radar. In België toch. Want in het zuiden van Europa gaat het De Thaey beter af. De speler van onder meer zeventien verschillende clubs! – onderaan het artikel chronologisch opgesomd - vertoeft dezer dagen in Portugal. Niet om van het mooie weer te genieten, maar om zijn boterham te verdienen in het vak waar hij zo goed in is. De Thaey is er als profspeler aan de slag bij Oliveirnese. De club uit de Portugese eerste divisie (LPB) is gevestigd in Oliveira de Azeméis. De stad met zijn 70.000 duizend inwoners ligt op zo’n 50 kilometer ten zuiden van het meer bekende Porto.

Het klinkt mooi. Thomas De Thaey kan het alleen maar beamen: “Het leven hier valt niet te vergelijken met dat in België. De mensen, de toffe cultuur, het eten,… Mijn vrouw Megan, m’n dochter en ikzelf voelen ons hier gelukkig”, zegt De Thaey vanuit zijn nieuwe thuis. “Vandaag of morgen wordt ons gezinnetje uitgebreid, we verwachten een tweede kindje. Megan (Amerikaanse, red.) is niet alleen met het opvoeden bezig,. Ze geeft ook nog eens online Engelse les, aan Chinese kinderen. Een job die ze overal kan uitoefenen. Thuis praten we doorgaans Engels, ook al begint Megan de Nederlandse taal beter en beter te begrijpen. Waar onze toekomst ligt, weten we niet. Misschien blijf ik voorgoed in Oliveirra na mijn carrière. Maar België of Amerika zijn ook mogelijk. Ik weet het, ik ben een beetje atypisch. Het meest van al voel ik me een Antwerpenaar. En wereldburger, natuurlijk.”

Portugese competitie

De Portugese competitie wordt gedomineerd door vier topteams : Oliveirnse, Benfica , Lissabon en Porto. Oliveirnse beschikt over vijf buitenlanders. Twee Amerikanen, een Braziliaan, een Mozambikaan en een Belg.

“Onze club heeft er voor gekozen om één buitenlander op overschot te nemen. Er mogen maar vier niet-Portugezen op het wedstrijdblad staan.” Voor De Thaey geen punt. Hij zit steeds in de selectie en start als basisspeler. “Ik heb hier een leidersrol op mij genomen, en die ligt me perfect. Op het veld fungeer ik als vier-speler. Maar de dynamiek die deze club uitstraalt, is me op het lijf geschreven. Een echte familieclub. Dat gevoel heb ik in mijn carrière nergens anders mogen ervaren”

“Twee jaar geleden speelde ik ook al een keertje voor deze club. Een onvergetelijk jaar werd het. We speelden kampioen en pakten ook nog eens de beker. Toen het Spaanse Breogan vorig jaar aanklopte, kon ik moeilijk ‘nee’ zeggen. Een aanbieding ‘once in a lifetime ‘, zeg maar. De club was net gezakt uit de prestigieuze ACB en toonde heel wat ambitie. Zo snel mogelijk promoveren, dat was het plan. Een project waar ik van dacht: hier kan ik meegroeien. Uiteindelijk viel het allemaal wat tegen. Breogan verwachtte dat ik na twee weken de Spaanse taal al machtig was. Bij Oliveirnse stond de deur nog open. De keuze was dus snel gemaakt", aldus De Thaey.

17 clubs

Fera Bornem, Vilvoorde, Sint Jan, Vilvoorde, Antwerp Giants, CBA Academy Gran Canaria (Spanje), North Carolina (Amerika), Oostende, Kangoeroes, Antwerp Giants, Leuven, Okapi Aalst, Timisoara (Roemenië), BC Orchies (Frankrijk), Oliveirnese (Portugal), Breogan (Spanje), Oliveirnese (Portugal).