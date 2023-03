Topaffiche voor ZVC Fortuna Landen in beker van Limburg: tweedeklasser KRC Genk Futsal komt op bezoek voor kwartfinale

Voorzitter Steffen Van Avondt legt uit hoe zijn ploeg in de kwartfinale is geraakt. “Het was onze ambitie om zover mogelijk te geraken. In de eerste ronde schakelden we Geleeg Leopoldsburg uit. Daarna hadden we het geluk dat we een forfait kregen. In de volgende rondes schakelden we Cara 16 Genk en Liko Genk uit. Liko schakelde in de vorige ronde tweedeklasser Wellen uit en verloor tot dan geen enkel punt in de competitie. Liko is momenteel ook de leider in onze reeks met twee punten voorsprong. Uiteraard moeten we uitgaan van onze eigen sterkte. Onze ploeg kent een mooie mix van ervaring en jeugdig geweld. Er is techniek en kracht aanwezig binnen onze ploeg. We hebben al meer dan drie jaar niet verloren in eigen huis, dit in verschillende competities. Onze ploeg bestaat uit allemaal lokale mensen die het doel hebben zo hoog mogelijk te geraken. Vriendschap staat hierin centraal. Of we een kans hebben is een moeilijke vraag uiteraard. We spelen twee reeksen lager dan Genk en zij willen zo snel mogelijk de stap zetten naar eerste nationale. Genk traint in tegenstelling tot ons wel en heeft sterke looplijnen en ingestudeerde stilstaande fases. Op dat vlak hebben we nog een enorme groeimarge. Met de hulp van het publiek weet je maar nooit. Stunten zou het orgelpunt van het seizoen betekenen.”

Mentaal sterk

Steffen Van Avondt kan zijn ploeg goed inschatten. “Wanneer we op achterstand komen, laten we zelden de kop hangen en blijven we vechten voor elkaar. Elke week het beste van onszelf geven en strijden tot het laatste fluitsignaal. We kunnen zowel aanvallend voetbal brengen als loeren op de counter. Aangezien we heel wat kwaliteit hebben binnen de ploeg kunnen we snel omschakelen. Heel wat spelers spelen of speelden in de nationale reeksen op het veld of in de zaal en brengen deze ervaring graag over op de rest van de spelersgroep. Dit seizoen vieren we ons tienjarig bestaan. We liggen op koers om voor een vierde keer op rij te promoveren. Het is de eerste maal dat we een tweedeklasser treffen. Het blijft ons elke week verbazen hoe snel de club groeit en tot wat we in staat zijn. Deze wedstrijd is een kans om te tonen dat we klaar zijn voor een stapje hogerop. Niet alleen sportief, maar ook organisatorisch. Zo zijn we ook bezig met de uitbouw van jeugdploegen en willen we hier de komende weken verdere stappen in ondernemen. Onze marketeer doet wekelijks zijn best om onze club te laten groeien. Weinig zaalvoetbalclubs worden zo gepromoot in België zoals Fortuna. Dit gebeurt zowel op Facebook als op Instagram. Zo worden onze thuiswedstrijden live uitgezonden, iets wat toch uniek is binnen de futsalwereld. Voor de wedstrijd tegen Genk voorzien we Cheerleaders, een happy hour, tombola prijzen, een DJ. Het moet voor veel volk en sfeer zorgen. De sporthal zal daveren.”