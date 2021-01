Toon Vandebosch zondag in Meulebeke: “BK bijzaak, WK in Oostende hoofddoel”

Wielrennen Als wielrennen ook liefde is: Ceylin del Carmen Alvarado en Roy Jans trainen samen in Spanje

11:13 Terwijl de overgrote meerderheid van de partners van renners hun man of vrouw meerdere maanden per jaar moeten missen, hebben Ceylin del Carmen Alvarado en Roy Jans meer geluk. De Nederlandse wereldkampioene in het veld en de rappe man uit Limburg zijn al een tijdje een paar en dat heeft zo zijn voordelen. Samen naar de koers of samen op stage. Deze week traint het duo in de buurt van Allicante waar ze even de tijd namen om een tafel in de Velosol Cycling Bar van de Vlamingen Rudy en Linda De Roock van een handtekening te voorzien.