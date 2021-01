Toon Vandebosch vol verwachtingen naar WK U23: “In Oostende moet ik gaan om te winnen”

VELDRIJDEN VROUWEN ELITE Laura Verdon­schot trekt met twijfels naar WK in Oostende: “Even gedacht om forfait te geven”

10:32 Het ziet er niet naar uit dat het WK van komend weekend in Oostende een hoogmis wordt voor Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal). De Lommelse sukkelt al een tijdje met lichamelijke problemen, maar ze wil de regenboogstrijd niet missen. “Eerlijk, ik heb na mijn opgave in Overijse even gedacht om forfait te geven voor Oostende. Na een nachtje slapen dacht ik er weer anders over. Dat is goed, want een WK in eigen land wil je niet missen”, klinkt het.