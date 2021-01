Toon Vandebosch na vijfde plaats op WK voor beloften: “Teleurstelling heeft geen zin want vier renners waren beter”

Na de eerste zandpassage pakte Niels Vandeputte de leiding. Achter hem was er pelotonvorming met enkel Belgische en Nederlandse kleuren. Iets voor halfweg het beloften-WK nam Pim Ronhaar enkele lengten voorsprong. Net toen maakte Vandeputte een fout in het zand waardoor hij definitief uit de strijd om de medailles werd gebonjourd. Vandebosch probeerde Ronhaar, ploegmakker bij Pauwels Sauzen-Bingoal, te volgen. Maar hij ging wellicht over zijn toeren.

Slimme cross

“Ik was even mee met Pim Ronhaar, maar lopen is mijn zwakke punt terwijl mijn ploegmaat wel heel goed kan lopen”, begon Toon Vandebosch zijn WK-analyse. “Misschien heb ik hem daar iets te hardnekkig proberen volgen. Dat heb ik moeten bekopen. Toen Pim wegreed ben ik heel even te diep geweest. Ik heb ongeveer een ronde moeten herstellen van die inspanning. Bovendien had ik niet het supergevoel, ik was gewoon goed. Toch vind ik dat ik een slimme cross heb gereden.”

Intussen stal Emiel Verstrynge, de eerstejaarsbelofte uit het Oost-Vlaamse Adegem, de harten van de Belgische veldritfans. Met Kielich ging hij in de achtervolging. Kamp maakte heel wat fouten, maar beende de twee Belgen toch weer bij. De uittredende wereldkampioen reed toch naar zilver. Voor onze landgenoten Kielich, Verstrynge en Vandebosch die op een halve minuut van Ronhaar finishte. “Ik kwam net achter Timo, Emiel en Ryan te zitten”, ging Vandebosch verder. “Daar bleef ik hangen, bijna voortdurend op dezelfde afstand, dat was balen. Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn. Wat gelukt is. Ik mag niet teleurgesteld zijn. Ook niet boos. Vier renners waren beter dan mij. Dus was de vijfde plaats voor mij het hoogst haalbare.”

Alle Belgen in top twaalf

Globaal was de prestatie van de Belgische beloften, dit seizoen in hun eerste veldrit in eigen categorie, mooi. De zes geselecteerden eindigden allemaal binnen de top twaalf. Met Joran Wyseure als twaalfde. Anton Ferdinande (zevende) en Niels Vandeputte (achtste) nestelden zich in de eerste tien.