Toon Raemaekers kijkt uit naar nieuwe uitdaging bij Malinwa: “De filosofie van Buijs moet me zeker liggen”

“Het is een toffe groep. Er zijn veel Nederlandstaligen, wat de integratie sowieso makkelijker maakte”, opent Raemaekers. “Natuurlijk was het in het begin aanpassen aan een nieuwe omgeving en een nieuwe coach. Al was dat laatste voor iedereen het geval. Dankzij de vele trainingen en de vele gesprekken voel ik me hier steeds meer thuis. Bovendien zijn de fans geweldig. KV Mechelen staat in België bekend om haar gepassioneerde supporters. Ook dat speelde een rol in mijn keuze voor Malinwa.”

Na Vincent Euvrard en Marc Brys (beiden bij OH Leuven) is de Nederlander Danny Buijs al de derde trainer in de nog prille carrière van Raemaekers. Al zorgt dat ook voor de nodige flexibiliteit. “Ik voel me comfortabel in verschillende systemen. Ook in de jeugdcategorieën heb ik veel trainers zien passeren met elk een eigen stijl. Of we nu met z’n drieën of met z’n vieren achterin voetballen, speelt voor mijn geen grote rol. In balverlies legt Buijs de nadruk op het zoeken van het juiste moment om druk te zetten. Als we hoog gaan storen, moeten we geen schrik hebben om achteraan één tegen één te staan. In balbezit willen we opbouwen van achteruit. Beide filosofieën passen bij me. Al schuw ik het niet om de bal de tribunes in te knallen als dat moet.”