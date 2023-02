Toon Opdekamp (E.Termien) over teambuilding en de derby tegen Schoonbeek: “Het wordt moeilijk, maar we gaan voor een driepunter”

VOETBAL DERDE NATIONALE BMet Schoonbeek tegen Eendracht Termien staat er zondagmiddag een aantrekkelijke Limburgse derby op het programma. Het vorig seizoen gepromoveerde Schoonbeek legt een niet onaardig parcours af in derde nationale en bouwde een stevige thuisreputatie op. Enkel Houtvenne en Wellen konden er winnen. Termien liet dan weer buitenshuis de beste resultaten van de reeks optekenen. Kortom, de spanning zal zondag te snijden zijn in dit Limburgs duel. “Met slechts drie punten achterstand op leider Wezel moeten we voluit voor het hoogste durven gaan”, klinkt Termien middenvelder Toon Opdekamp gedurfd.

Eendracht Termien zit in de winning flow. De Genkse club kan na de winterstop met 16 op 21 schitterende resultaten voorleggen. Vooral de overwinningen tegen leider Houtvenne en periodekampioen Wellen maakten indruk. “We zitten momenteel inderdaad in een goede flow”, overloopt Toon Opdekamp de cijfers. “Tot tweemaal toe leken we even bovenin de rol te moeten lossen, maar evenveel keer slaagden we erin om sterker dan ooit terug te keren. Vooral in de drukke “Engelse weken” toonden we weerbaarheid en pakten we belangrijke driepunters tegen ploegen uit de top vijf. Enkel tegen Wezel liep het mis. We waren nochtans veruit de betere ploeg, maar op een diefje wonnen ze alsnog met 0-1.”

Zo hoog mogelijk mikken

Met nog negen wedstrijden te gaan, legt Termien een mooie balans voor. De Genkse club telt slechts drie punten minder dan leider Wezel en met het zesde genoteerde St.Lenaerts gaapt een kloof van tien punten. Een eindrondeticket kan jullie nog moeilijk ontsnappen. “Ik hou niet zo van cijfertjes en speculeren. Alle wegen liggen open en we bewezen dat we met de besten van de reeks kunnen wedijveren. Waarom dan niet voluit gaan voor de hoofdprijs gaan? De ploeg steekt in een prima conditie, is gemotiveerd en is klaar voor een spetterende eindfase”, zegt de Opdekamp.

Schoonbeek niet te onderschatten

In de heenwedstrijd trok Termien verdiend met 2-0 aan het langste eind. Voor eigen publiek kan Schoonbeek echter steeds een tikkeltje meer. Het wordt opletten geblazen? “We zullen Schoonbeek zeker niet onderschatten. Integendeel. Ze beschikken over een goed geheel met veel goede voetballers en staan defensief bijzonder sterk. Ook het kleine kunstgrasveld speelt in hun voordeel. Als nieuweling in derde nationale doen ze het zeer goed. Huidig leider Wezel ging er ook met 1-0 voor de bijl. We zijn dus gewaarschuwd. We tonen respect, maar gaan er zonder schrik naar toe.”

Teambuilding in Maastricht en Rekem

Ondertussen doet trainer Dennis Hamers er alles aan om de groep scherp en bij de les te houden. Toch mag de boog niet altijd gespannen staan en zo nam Dennis als “echte Maaslenjer” afgelopen zondag de groep op sleeptouw richting carnavalstad Maastricht om aan teambuilding te doen. “Bij Termien is een goede ambiance nooit ver weg”, lacht Toon Opdekamp. “Nergens heerst er een betere sfeer dan bij ons. Er was dan ook weinig protest toen we van de vrije speelweek gebruikt maakten om eventjes de bloemetjes buiten ze zetten. Zo startten we zondag met een uitgebreid ontbijt in de kantine om daarna in groep naar Maastricht en Rekem af te zakken. Het was een geslaagde teambuilding met vele carnavalschlagers en vele watertjes...”, lacht Opdekamp. “Een dag later stond weer alles in het teken van de derby tegen Schoonbeek. En zo hoort het ook.”