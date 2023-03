Toon Lenaerts en Bocholt VV blijven dromen van eindronde: “Het wordt knokken tot de finish”

Voetbal Tweede Nationale BDe gemengde gevoelens na de puntendeling in Londerzeel zijn alweer doorgespoeld en zo hoort het. Bocholt VV moet zondag alweer de wei in voor een belangrijke wedstrijd tegen Pepingen-Halle. Na de recente één op negen is het van moeten als Toon Lenaerts (32) en co de eindrondedroom in leven willen houden.

De eindronde. Zie daar het hoge woord dat telkens (en elk seizoen) terugkeert in de Bocholtse voetbaltaal. Eén puntje op negen, een negende plaats in de rangschikking maar op nauwelijks drie luttele puntjes van de beoogde top vijf. Of die zou volstaan? Ook dat is nog lang niet zeker. Alleen periodekampioenen Hasselt en Hades mogen zich nu al voorbereiden op een verlengd seizoen.

“Die wedstrijd in Londerzeel was zo eentje waarin winst en verlies dicht bij elkaar lagen”, weet Toon Lenaerts. “Zoals tegen Belisia, maar toen verloren we. Dat was nu niet het geval. Een eerlijke uitslag op basis van het wedstrijdverhaal, maar ook ontgoochelend omdat we natuurlijk die drie punten wilden meenemen. Dat is ook het verhaal van deze reeks waar alles dicht bij elkaar zit. Uiteindelijk kan je goed spelen of niet, lukt het vaak net-niet, het komt er op aan de juiste momenten te pakken en te scoren. Gebeurt dat niet, dreigt er puntenverlies tegen zowat elke tegenstander. De essentie van het voetbal, zeker? Uiteindelijk tellen alleen de resultaten, hé. Wat wij nog wat missen? Killersinstinct? Koelbloedigheid?”

Op een zakdoek

“Aan het eind van de rit zullen we in het klassement op de correcte plaats uitkomen. Bekijk die puntenstand maar eens. Geen uitschieters boven en onder en middenin vijf ploegen op een zakdoek. Waaronder ook Bocholt. Bekijk het zo: het is nog lang niet gespeeld en die negende plaats kan binnen de kortste keren ook de nummer vijf worden. Zoals het er nu aan toegaat, kan ik je nu al voorspellen dat het knokken blijft tot de finish. Die resterende zeven wedstrijden zal het dus echt om de knikkers gaan. Ik waag me niet aan voorspellingen of speculaties over de afloop. Je kan alleen naar die rangschikking kijken als je wint.”

“We kijken nog altijd naar boven en gaan er dus nog zeven keer gewoon tegenaan, match per match. Elke wedstrijd is nu razend belangrijk, te beginnen zondag tegen Pepingen-Halle. Er zijn natuurlijk nog ploegen die ambitieus zijn, al komen we nu eens temeer in de fase van de competitie waarin je niet weet wie nu al dan niet wil promoveren.”

“Of men de licentie aanvraagt of niet? Ik hou daar dus helemaal niet van, zeker als men de eindronde wil spelen maar niet wil promoveren. Daar houden wij ons niet mee bezig, voor ons telt alleen wat er op het veld gebeurt. Pepingen-Halle of een andere tegenstander: willen we er nog iets van maken, moeten we winnen.”

