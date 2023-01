Toon Lenaerts (Bocholt VV): “Zijn onze nederlaag in Diegem nog niet vergeten”

Voetbal Tweede Nationale BBocholt VV mocht de voorbije dagen nog nagenieten van de mooie zege in Turnhout en Toon Lenaerts (32) en co kijken dus met vertrouwen uit naar de opdracht van zaterdag. Eén blik op de rangschikking vertelt ons dat Diegem een heuse concurrent is, maar er is meer. De Damburgers kunnen na de niet onaardige resultaten van de voorbije weken dromen van meer dan dat zogenaamde ‘overgangsseizoen”.

Dat de riante driepunter in Turnhout werd gevierd, mag begrijpelijk genoemd worden. Al leek ook de pijnlijke nederlaag van een weekje eerder daar iets mee te maken te hebben.

“Sommigen hadden het over een revanche, maar zo zag ik dat niet”, zegt Toon Lenaerts. “Natuurlijk hadden nogal wat clubmensen meer van ons verwacht. Niet alleen was die match tegen Belisia een heuse derby, bij winst stonden we weer in de subtop. Zo liep het dus helaas niet en wat mij betrof was de kous daarmee af. In sport kan je winnen en verliezen en onze negen op negen werd gevolgd door een nederlaag. Wat niet wil zeggen dat we blind moesten zijn voor wat er ginder fout ging en dat met name de bezieling wat ontbrak bij ons.”

“Turnhout was gewoon een andere wedstrijd met een andere tegenstander en we pakten zeer verdiend de punten mee naar huis. Ja, we stonden ook even stil bij de twee tegendoelpunten, maar anderzijds hadden we nu eens gescoord uit echte kansen. Al is het voor een verdediger als ik ook wel eens leuk om te scoren uit een standaardfase. Ik zit nu aan drie goals en als onze verdedigers nu ook beginnen te scoren, ziet het er goed uit.”

Top vijf

“Bij Bocholt moet je leven met de hoge verwachtingen die te maken hebben met de fraaie prestaties van de voorbije jaren. Een top vijf was stilaan normaal en eerlijk gezegd zit dat er ook nu nog helemaal in. Kijk maar naar de rangschikking en waar een mooie reeks ons naartoe zou kunnen leiden.”

“Jammer van de eerste seizoenshelft? De voorbije zomer onderging onze spelersgroep nogal wat wijzigingen en het mocht niet verbazen dat daar een wisselvallige start kon op volgen. Zo geschiedde, maar ik mag nu wel stellen dat we intussen zijn blijven groeien en een echte ploeg zijn geworden. Ik stel vast dat we ondanks alles 24 punten hebben behaald in de eerste seizoenshelft en ik geloof er stellig in dat we dat aantal tijdens het tweede deel zullen verbeteren. We zijn vorig weekend alvast begonnen met drie punten en willen dat zaterdag nog eens over doen.”

“Diegem (aftrap zaterdag om 20 uur) is niet alleen een concurrent, maar ook een stevige tegenstander. Dat herinner ik me nog van de heenwedstrijd die we ginder overigens hebben verloren. Dat zijn we niet vergeten en deze wedstrijd leeftecht wel in onze groep. Een revanche? Waarom niet.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB