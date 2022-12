Toon Lenaerts (Bocholt VV): “We willen met een goed gevoel naar de feestdagen”

Voetbal Tweede Nationale BVoor Bocholt VV lijkt na de recente zes op zes het tij stilaan te keren. Toon Lenaerts (32) en co mochten afgelopen weekend een klinkende zege op het veld van leider Hasselt vieren en de wisselvallige weken van voordien lijken al veraf. Optimisme alom, maar Lenaerts wikt als altijd zijn woorden. Ook bij het bezoek van de beloften van Beerschot, staartploeg in de reeks, is het immers uitkijken geblazen.

De onverhoopt riante zege op het veld van Sporting Hasselt en het bezoekje aan het Hasseltse nachtleven achteraf, deden de Bocholtenaren deugd. Allemaal leuk, maar Toon Lenaerts maakt ook dan zijn nuchtere analyse.

“Natuurlijk speelden we met name een sterke tweede helft. Ik stelde vast dat we drie keer scoorden bij stilstaande fasen en dat we nogal wat echte kansen hebben verknoeid. Dat mag natuurlijk niet. Al zeg ik dan meteen ook dat we er toch maar in geslaagd zijn al die kansen bij elkaar te voetballen. Ik zou me pas echt zorgen maken indien we niet tot kansen zouden komen. Ja, ze gingen er dit keer niet in, maar dat zal niet altijd het geval zijn. De weg loopt weer ophoog, maar er is dus nog werk op de plank.”

Stijgende lijn

“Ik heb altijd al het gevoel gehad dat er muziek in deze spelersgroep zit. Het was echter veel te lang zoeken naar het juiste concept, een vaste lijn die rust zou brengen. We zijn intussen van vijf naar vier verdedigers gegaan, er kwamen enkele jongens bij en ook het algemene vormpeil is beter dan ooit. De voorbije weken zijn de resultaten goed en ik ga er van uit dat we deze stijgende lijn kunnen vasthouden.”

“Nog één wedstrijd voor de winterstop en het mag duidelijk zijn dat we die ook op de best mogelijke manier willen afsluiten. De meest recente uitslag blijft altijd tussen de oren zitten en we willen dus met een feestje richting winterstop. De beloften van Beerschot staan inderdaad onderin het klassement en we weten dat de mensen er dan van uitgaan dat we die vlotjes opzij moeten zetten. Zo werkt dat natuurlijk niet. Beerschot is een enthousiaste, leuk voetballende ploeg die minder punten heeft dan het verdiend. Zoals dat gaat bij jongeren maakt men wel eens foutjes, maar afgaande op de uitslagen werden ze ook bij nederlagen nooit weggespeeld. We zijn gewaarschuwd. Eén ding is zeker: ik heb het gevoel dat we momenteel met vertrouwen tussen de lijnen mogen stappen.”

Bocholt VV - U23 Beerschot op zondag 18 december om 13.30 uur.

