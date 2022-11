Toon Lenaerts (Bocholt VV): “Onze ploeg maakt nog de nodige groeipijnen door”

Voetbal Tweede Nationale BBocholt VV beleeft wisselvallige tijden. De fraaie negen op negen van enkele weken terug werd gevolgd door drie keer niets en het lijkt logisch dat Toon Lenaerts (32) en co de opdracht van zaterdag willen afronden met een broodnodige driepunter. Of de bezoekers van FC Lille daar begrip voor hebben is nog de vraag, maar de Peerse verdediger twijfelt niet.

Bocholt VV? Is dat niet die Noord-Limburgse zekerheid op een top vijf aan het eind van het seizoen? Voorlopig lijkt het er echter sterk op dat eenzelfde scenario dit keer minder evident wordt. Zo vertoeven de Damburgers in de rangschikking middenin de brede middenmoot.

“Dat klopt natuurlijk, maar in deze reeks sta je mits enkele overwinningen weer heel gauw tussen de mensen. Dit is een reeks waarin iedereen wel eens van iedereen kan winnen, sla er elke maandag de uitslagen maar eens op na. Zo ook hadden wij de drie voorbije wedstrijden zo maar met een aantal punten kunnen afsluiten. Neem nu afgelopen zaterdag waarin we al binnen de kortste keren een soort klutsgoal zien binnen vliegen en nadien ook nog te weinig kansen konden afdwingen. Ik zat dan wel geschorst aan de kant, had het idee dat we niet meteen domineerden, maar dat we daarom nog niet moesten verliezen van een ploeg die zeker niet beter was. Een logische puntendeling had een andere invloed gehad op het vertrouwen. Na een nul op negen moet je natuurlijk niet te veel zeggen, maar ik weet wel dat we mits wat meer zakelijkheid zonder meer punten hadden gepakt.”

Vertrouwen

“Of ik met de vinger naar die jeugdige spelerskern mag wijzen? Zeker niet ,want al die gretigheid en het talent dat ik op training ondervind, is veelbelovend. Het is nu zaak dat alles ook in het weekend te tonen. Zie het zo: Bocholt is een nieuw geheel dat vandaag nog groeipijnen doormaakt, maar op weg is naar beter. We zijn zoekende op weg naar een optimaal concept, evenwicht en vertrouwen. Wat dat laatste betreft zouden enkele driepunters raad kunnen brengen.”

“Tegenvallende resultaten of niet, ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn beslissing om naar de Damburg af te zakken. Bocholt is een club met ambitie, een sterke leiding en enthousiasme alom. Net als mijn vorige ploegen, het Lommel van weleer en Dessel, is Bocholt een gezellig, familiaal gebeuren waar ik met graagte over de vloer kom. Deze club verdient resultaten en daar gaan we echt wel alles aan doen…”

Bocholt VV - FC Lille, op zaterdag 19 november om 20 uur.

