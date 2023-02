Toon Lenaerts (Bocholt VV): “Alleen een overwinning zal woensdag tegen Diegem volstaan””

Voetbal Tweede Nationale BMidweekse klus voor Bocholt VV, dat woensdag Diegem Sport over de vloer krijgt. Niet dat de Damburgers zich door één of andere crisis heen moeten worstelen, maar de inhaalwedstrijd biedt Toon Lenaerts (32) en co. de kans enkele halve nederlagen van zich af te spelen. Opgelet, Diegem is een taaie concurrent voor de subtop.

“We hebben in Tongeren een punt geraapt tegen een toch sterke opponent, maar eigenlijk was er achteraf vooral sprake van teleurstelling”, stelt Lenaerts, gewezen verdediger van Lommel en Dessel Sport. Begrijpelijke taal, want na de pijnlijke wedstrijd van een week eerder (een gelijkspel tegen het bescheiden Lebbeke) was Bocholt er op uit een en ander even recht te zetten.

“Inderdaad, al waren dit natuurlijk heel andere omstandigheden. Tegen Lebbeke leek een thuisoverwinning normaal te zijn, bij Tongeren was het knokken geblazen. Toch domineerden we de debatten, maar verzuimden een van die cruciale momenten te gebruiken om te scoren. Er was natuurlijk ook die geheel onterechte strafschop waar je pas echt zuur van wordt als je de beelden bekijkt. Nu goed, we kunnen dan wel met recht en reden roepen dat de scheidsrechter danig in de fout ging, maar finaal hebben wij gefaald. We kregen wel degelijk enkele mooie kansen en iedereen was dus ontgoocheld toen we met één puntje naar de bus moesten. Conclusie is dat wij andermaal verzuimd hebben ons zelf te belonen voor een aardige prestatie. Dat mag niet meer gebeuren als je omhoog wil kijken.”

Drie punten

“Er resten ons nog een heleboel wedstrijden en een en ander volgt zich snel op. Het mooie is dat de rangschikking ons wel degelijk vertelt dat er nog heel wat mogelijk is, dat de ploegen dicht bij elkaar staan. Met een smalle kern als de onze wordt het belangrijk niet te veel onnodige blessures en kaarten op te lopen. Na Tongeren was het dus zaak heel snel de knop om te draaien, want ik hoef niet te vertellen dat Diegem een sterke ploeg is. We verloren ginder en dat willen we woensdag echt wel rechtzetten. Niet eenvoudig, maar we willen nu heel snel nog eens drie punten pakken. Niet verliezen en een puntje pakken lijkt vaak niet slecht, maar je schiet er niets mee op. Alleen een overwinning zal dus woensdag volstaan…”

Bocholt VV - Diegem Sport op woensdag 8 februari om 20 uur.

