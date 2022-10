Toon Janssens (Lokeren-Temse) met vertrouwen naar Lokeren-Temse: “We zijn beter dan vorig seizoen. We gaan ons zeker niet ingraven”

Lokeren-Temse tankte vertrouwen in de laatste weken. Tien op de twaalf sinds eind september, eindelijk onder de mensen in het klassement. “Maar we blijven daar redelijk kalm onder”, sust middenvelder Toon Janssen. “Net als toen we rustig bleven onder de slechte start. We proberen elke match te winnen, maar we gaan niet zweven bij tien op twaalf.”

Misschien is daar ook geen reden voor, want mag ik stellen dat het voetbal beter kan?

“Dat kan absoluut beter”, stelt Janssen. “Vooral de wisselvalligheid moet eruit. We spreken daar ook over met de groep. Niet elke match kan 100% zijn, maar we moeten echt meer regelmaat krijg in onze prestatie. De kwaliteit is er.”

Hoe kan je daar op training aan werken?

“Moeilijk, hé (grijnst). Dat heeft vooral te maken met verantwoordelijkheden en het opnemen daarvan. Zowel in balbezit als in balverlies. Bij dat laatste zit dat stilaan goed - we geven weinig kansen weg. De volgende stap is dan om aanvallend meer te brengen, met vloeiendere combinaties en patronen.”

Zijn dat aspecten die we op Brakel al mogen verwachten? Want dat is allesbehalve een makkelijke verplaatsing.

“Zeker niet. Maar we gaan met open vizier naar de Vlaamse Ardennen. Om te winnen met fris, aanvallend voetbal en zoveel mogelijk doelpunten. Zonder de defensieve stabiliteit te verwaarlozen - buitenshuis blijft dat de basis. Afwachten hoe de wedstrijd loopt, maar we gaan ons zeker niet ingraven.”

Vorig seizoen speelde jullie twee keer gelijk tegen Brakel. Waarom zou het deze keer wel lukken?

“Ten eerste omdat we een betere ploeg hebben. En bovendien konden we hen ook vorig seizoen in grote delen van de wedstrijd al pijn doen. We gaan alleszins niet voor een puntje. Daar hebben wij de ploeg niet voor. Met de kwaliteiten in onze ploeg moeten we altijd en overal aanvallend voetbal spelen.”

Het valt op hoe jij dit seizoen niet meer uit die ploeg bent weg te denken. Je hebt elke minuut gespeeld, terwijl je mij aan het einde van vorig seizoen nog vertelde dat je twijfelde om bij Lokeren-Temse te blijven.

“Tijdens de zomer heb ik lang getwijfeld en alles op een rijtje gezet, maar finaal heeft de coach me over de streep getrokken. Hij schonk me van bij de start vertrouwen, wat ik elke week probeer terug te betalen.”

Welke kwaliteiten ziet hij bij jou die de vorige coaches minder nodig hadden of zagen?

“Ach, ik denk niet dat het daarmee te maken had. Eerder een samenloop van omstandigheden. Twee keer corona, veel blessuren en noodgedwongen op voor mij onbekende posities gespeeld. Dan speel je uiteraard al eens mindere wedstrijd en zakt je vertrouwen navenant - een vicieuze cirkel. Dit seizoen ligt mijn niveau hoger. In een betere ploeg is het nu eenmaal makkelijker spelen.”

