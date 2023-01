Toon Janssen blij met nieuwe rol bij Lokeren-Temse: “Elke middenvelder wordt op zijn kwaliteiten uitgespeeld”

0-2, eazy peazy. Lokeren-Temse had weinig kind aan Westhoek, blijft voorlopig aan de leiding en kan de inhaalwedstrijd tussen Sparta Petegem en Jong Cercle in alle rust vanuit de zetel volgen - de winnaar springt over de Lokeraars.

“Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden in deze reeks”, zo begint Toon Janssen zijn analyse van het Lokerse tripje naar het verre Ieper.

Maar stel dat zulke matchen wél bestaan, dan was de verplaatsing naar de Westhoek er zo eentje voor de Lokeraars - de thuisploeg had op vrijwel geen enkel moment iets in de pap te brokken. “We hebben het goed aangepakt”, stelt Janssen. “We begonnen scherp en agressief, met hoge druk, waardoor we meteen wat kansen konden afdwingen.”

Doelpunten vielen evenwel pas na het halfuur uit de lucht. Vermeiren verlengde een voorzet van Van Walle in doel, luttele minuten later ramde Maes een rebound binnen. Game, set,match. Janssen: “Door dat snelle tweede doelpunt gingen we relaxter voetballen.” Van Walle en Van Moerzeke lieten uiteindelijk na om de score verder uit te diepen.

Lokerse reactie

Hoe dan ook: Lokeren-Temse spoelde het debacle van Torhout drie dagen later alweer door. “Die wedstrijd was een teleurstelling en mag eigenlijk niet gebeuren”, beseft Janssen. “Dan moet je reageren - met die instelling begonnen we aan de wedstrijd. Leuk dat de knop zo snel kunnen omdraaien. Want dit is een belangrijke overwinning, nu kunnen we naar de toekomst kijken.”

Naar de komende topper tegen Jong Cercle, dus. En naar de inhaalwedstrijd tussen Sparta Petegem en Jong Cercle van komende woensdag. Wie dat duel wint, springt over de Waaslanders naar de koppositie. “Duimen voor een gelijkspel? Neen, daar kijken wij totaal niet aan. Pas over drie maanden is dat relevant. Op dit moent in de competitie moeten we simpelweg blijven winnen - dan hoeven we zelfs geen rekening te houden met de concurrentie.”

Dynamisch middenveld

In die optiek sprokkelde Lokeren-Temse een extra opsteker in de Westhoek. Voor het eerst sinds eind oktober kon het immers nog een keer de nul houden. Waar er na de drie tegendoelpunten tegen Torhout nog luidop vragen werden gesteld bij de defensieve stabiliteit van luidop, mogen die een paar dagen later alweer de koelkast in.

Dat François Kompany er in die eerste wedstrijd niet tussenliep en in die laatste wél, is niet toevallig. Instant versterking. “François voegt ervaring en volwassenheid toe aan onze verdediging en de hele kern”, vindt Janssen. “Tegen Westhoek heeft hij zijn meerwaarde nogmaals getoond.”

Ook op Janssen zelf (en zijn rol op het veld) hadden nieuwkomers op korte termijn een invloed. Door de komst van Gert Van Walle speelde hij afgelopen zondag voor de derde keer op rij als meeste defensieve middenveler. Gianni De Neve - sterk in de Westhoek - schoof daardoor naar de verdediging om die extra te versterken. “Ik voel me heel goed in die rol”, klinkt Janssen positief. “Ik voer m’n taken met veel plezier uit. Bovendien is ons middenveld vrij dynamisch - we staan niet vast op onze positie -, waardoor ik voldoende vrijheid voel.”

Koppel daar de ontegensprekelijke kwaliteiten van Gert Van Walle en de vista van Alexander Maes hoger op het veld aan, en ook Janssen komt tot de conclusie dat het Lokerse centrum beter in z'n plooi valt. “Iedereen wordt op zijn kwalitieten uitgespeeld”, zo besluit Janssen. “Voor Nieuwjaar draaide ons middenveld evenzeer , maar nu klikt het nog beter.”