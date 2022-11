Toon Heirbaut, onzeker voor Merksplas, zit al aan vier zeges: “In het regionale circuit kan het bijna niet beter”

De 17-jarige crosser van Bert Containers-Doltcini, de opleidingsploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal, zit al aan vier zeges in het regionale circuit. Na St-Truiden, Herenthout en Rijkevorsel won hij vorige zondag in eigen provincie.

“Een ietwat speciale overwinning”, glundert Heirbaut. “Het was één van de meest technische parcoursen die ik ooit deed. Want op amper twee kilometer 62 bochten of zoiets. Ook enkele bochten van 180 graden. In mijn nadeel was dat zeker niet. Ik nam de kopstart en zette de rest op een paar lengten. Vanaf ronde drie waren we met twee want ploegmaat Thorben Allaer kwam bij mij. In de slotronde reden we wat tegen elkaar, maar Thorben suggereerde om samen over de streep te rijden. Hij was content met de tweede plaats. Leuk om hand in hand met een ploegmakker over de aankomstlijn te bollen.”

Rugproblemen

Bovendien de vierde zege. “Nooit gedacht dat ik half november al aan vier overwinningen zou zitten”, geeft Heirbaut toe. “In zo goed als alle regionale crossen eindigde ik eerste of tweede. Het kan bijna niet beter. Maar in de UCI-crossen ging het tot nog toe een stuk minder. In de zwaardere veldritten heb ik wat problemen met de rug. Zeker in crossen waar veel gelopen moet worden. In Meulebeke had ik veel last, in Ruddervoorde kwam ik in de eerste ronde vrij zwaar ten val en ook in Niel speelde mijn rug op. Enkel op de Koppenberg had ik een vrij goed gevoel. Maar ook wat bizar. In het veld kon ik telkens zes, zeven man passeren, maar op de kasseiklim kwamen die weer over mij.”

Eigenaardig. Of Merksplas lukt zal pas vrijdag blijken. Kortrijk (26/11) en Boom (3/12) staan zeker op Heirbauts kalender. Het Oost-Vlaams kampioenschap in Balegem (18/12) ook. Uiteraard kijkt hij uit naar de Belgische titelstrijd in Lokeren (14/1). “Dat is niet ver van Wachtebeke, ik ben er al gaan trainen”, vertelt hij. “Over mijn ambities op het BK ga ik nu geen uitspraken doen. Want nog te ver af.”