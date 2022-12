Toon Heirbaut grossiert in zeges in het regionale circuit, maar weet dat op het BK de top tien het hoogst haalbare is

veldrijden junioresVijf zeges al in het regionale circuit voor tweedejaarsjunior Toon Heirbaut (17). Afgelopen maandag in Beernem reed hij van start tot finish alleen aan de leiding. Vrijdag werd hij in Kerniel vierde. Via de Duinencross in Koksijde (5/1) trekt hij naar het BK in Lokeren, bijna een thuiswedstrijd.

Nationale punten heeft Toon Heirbaut dankzij een reeks eerste en tweede plaatsen te koop. UCI-punten sprokkelde hij nog niet. Dus zal hij op zaterdag 14 januari in Lokeren geen al te beste startpositie hebben. “Ik ben meestal wel een goeie starter”, blikt de pion van Bert Containers-Doltcini vooruit naar het BK. “Top tien is het hoogst haalbare. Lukt dat zal ik heel content zijn. Het is niet zo dat ik vooraf vind dat ik binnen de eerste tien moet finishen.”

Hersteld

De kerel uit Wachtebeke heeft een realistische kijk op zijn kwaliteiten. Hij weet dat binnen de top vijftig van de UCI-ranking alleen al zeven Belgische junioren pronken. Bovendien waren zijn UCI-crossen nog niet schitterend. “Aan de Zilvermeercross in Mol hield ik wel een heel goed gevoel over”, gaat Toon Heirbaut verder. “Behalve de start zat daar alles eens mee. Omdat ik pas als 45ste weg was, moest ik vooral achtervolgen. Ik ben tot plaats veertien kunnen opschuiven. In Mol had ik geen last van mijn rug. Dat was enkele dagen eerder tijdens het Oost-Vlaams kampioenschap in Balegem anders. Die veldrit kwam meteen na de examens. De openingsronde viel mee, maar nadien liepen mijn benen heel snel vol. Een flinke tegenvaller.”

Lange solo

Heirbaut sloot de Balegemse Kerstcross als zevende af. Intussen is hij hersteld van de examens, tankte hij vertrouwen in Mol en kon hij in Beernem voor de vijfde keer winnen. “Hoewel ik bij de start twee keer uit mijn klikpedaal schoot, was ik toch als derde weg”, vertelt hij. “Na een kwartcross zat ik al op kop. Ik had direct een gaatje. Yoran Maertens bleef op vijf seconden hangen. Toen ik besefte dat hij niet tot op mijn wiel geraakte, dreef ik mijn tempo nog eens op. Zo liep ik steeds verder weg, tot ongeveer een halve minuut. In het vooruitzicht van het BK probeer ik mijn conditie nog wat op te krikken. Door daags voor of na een wedstrijd wat extra te trainen.”

