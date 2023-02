Toon De Zutter was vorig jaar eerste Oost-Vlaamse winnaar bij de nieuwelingen: “Een start zoals vorig seizoen zie ik wel zitten”

Wielrennen nieuwelingenVorig seizoen was nieuweling Toon De Zitter de eerste winnaar in Oost-Vlaanderen. Als eerstejaars gaf hij meteen zijn visitekaartje af en dat deed hij dan nog in zijn eigen woonplaats Stekene. Twaalf maanden later is De Zutter geëvolueerd als renner. Hij hoopt dan ook in de komende maanden nieuwe stappen voorwaarts te kunnen zetten.

Door de ploegleiding van het Van Moer Logistics Cycling Team wordt hij omschreven als ‘een te volgen renner’. Hoe blikt Toon De Zutter terug op zijn debuutjaar bij de nieuwelingen? “Globaal bekeken ik wel tevreden. Door omstandigheden zat er niet altijd regelmaat in. Een start zoals vorig jaar zie ik wel zitten. Die overwinning in Stekene gaf me meteen veel vertrouwen. Het was het begin van een mooie periode, waarin ik naast drie overwinningen ook nog veel mooie ereplaatsen wist te bemachtigen (De Zutter haalde in zijn eerste jaar achttien keer de top tien, red.). Spijtig genoeg is er ook een keerzijde aan de medaille. Op het provinciaal kampioenschap kwam ik ten val. Net toen het weer vlot begon te lopen, belandde ik een tweede keer tegen het asfalt. Toch mag ik niet klagen.”

Goede winter

Aan de vooravond van een nieuw seizoen lijkt Toon De Zutter klaar te zijn voor het grote werk. “Ik heb een goede winter achter de rug zonder ziektes of blessures. Op de piste heb jij mij niet gezien. De interesse is er niet, ik wil vol voor de weg kiezen. Dezer dagen verblijf ik met de ploeg op stage in Spanje. In en rond Cambrils zetten we de puntjes op de i. Er zijn veel nieuwe renners in de ploeg. Voor de stage kende ik nog niet iedereen bij naam. Dan is zo een stage een ideaal moment om elkaar op een plezante manier te leren kennen.”

Doelen

Wat verwacht Toon De Zutter van het komende seizoen? “Ik begin aan de campagne in Lierde (4 maart, red.). Het is de bedoeling om dit seizoen opnieuw een paar koersen te winnen. Het liefst van al zou ik dat doen in een kampioenschap. Het Vlaams kampioenschap spreekt me wel aan. Vaak wordt dat op een golvend parcours gereden en dat ligt me wel. Ik hou van de heuvels, omdat ik dan op het einde nog kan uitpakken met mijn sprint. Het moet echter niet te gek worden. Een koers als Luik-Bastenaken-Luik is niet echt mijn ding meer. Ik hoop me de komende maanden in enkele grote koersen te kunnen tonen. De ploeg neemt enkele keren deel aan wedstrijden in het buitenland. Als ik in de selectie zit, lijkt me dat ook wel leuk.”