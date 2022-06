Toon De Zutter knap tweede in Prins der Nieuwelingen: “Wie enkel juicht bij winst, is vaak teleurgesteld”

WielrennenBegin maart berichtten we al dat Toon De Zutter een talentje is om in de gaten te houden. Toen won hij als debutant bij de nieuwelingen de allereerste koers van het seizoen in zijn eigen thuishaven Stekene. Nadien bevestigde de renner van Van Moer Logistics. In de Prins der Nieuwelingen bracht De Zutter de bevestiging met een knappe tweede plaats.

Het is nog vroeg om nu al verregaande conclusies te formuleren, maar de eerste statistieken van Toon De Zutter ogen prima. Zes keer haalde hij dit seizoen al de top vijf van een koers. In Stekene en Ursel won hij. Wellicht mag zijn tweede plaats in de prins der Nieuwelingen gezien het sterke deelnemersveld hoger ingeschat worden.

“In de maand mei heb ik enkele keren pech gehad. Materiaalproblemen, een val, een slechte dag. Het hoorde er allemaal bij. De laatste twee weken draait het weer vlot. In het Vlaams kampioenschap strandde ik al op de vijfde plaats. Daar zette ik de sprint iets te vroeg in. In Evergem werd ik vorige week tweede. Die prestatie kon ik herhalen in de Prins der Nieuwelingen in Bonheiden. Of ik ontgoocheld ben met die tweede plaats? Geenszins. Wie enkel juicht bij winst, is vaak teleurgesteld. Ik ben echt tevreden met de gang van zaken.”

Kleine groep

In Bonheiden kleurde Toon De Zutter met een kleine kopgroep de finale. “In de eerste koershelft hield ik me rustig. Nadien probeerde ik enkele keren mee te glippen met een ontsnapping. Uiteindelijk geraakte ik met vier man toch weg. We moesten blijven rijden tot het einde om de kleine bonus te behouden. In de sprint zette Mauro Adyns van ver aan. Ik passeerde hem vlot, maar in de laatste meters kwam Matiz Van Boterdael nog over mij.”

Examens

De komende dagen last Toon De Zutter een korte rustperiode in. “Omwille van de examens mag de voet de komende dagen even van het gaspedaal. Eind juni zal ik dan opnieuw wat extra bijtrainen en enkele kermiskoersen afwerken om opnieuw in het juiste koersritme te komen. Eind juli wordt in Brasschaat het Belgisch kampioenschap op de weg gereden. Daar hoop ik opnieuw in topvorm te kunnen zijn.”

