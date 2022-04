Toon De Zutter heeft eerste zege al op zak: “Overstap naar de nieuwelingen verliep heel vlot”

Laten we rustig de voeten op de grond houden: voor een nieuweling is de weg nog lang. Toch mogen de eerste resultaten van Toon De Zutter gezien worden: achtste in Temse, elfde in Beveren en eerste in Stekene. Vooral die laatste uitslag sprint natuurlijk in het oog. “Het was leuk om in de eigen gemeente te kunnen winnen. We streden in de finale met zijn vijven. In de sprint haalde ik het van Arne Mettepenningen en ploegmaat Matijs Van Strijthem. De overstap naar de nieuwelingen verliep dus heel vlot.”