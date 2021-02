Toon Ceyssens sterk bij Belgian Lions (3x3) op de international Supercup in het Oostenrijkse Graz

“Er zijn inderdaad meerdere afwijkende regels ten opzichte van het traditionele basketbal", weet de beresterke Toon Ceyssens, in het basket spelend bij Croonen Lommel in Top Division 1. “De belangrijkste verschillen vallen op. De wedstrijden worden gespeeld op een half speelveld met één ring en duren tien minuten of totdat een team 21 punten heeft behaald. De laatste regel die ik even wil toelichten, zorgt voor het dynamische en spectaculaire spel waar 3x3 basketbal om bekend staat. Zodra een team scoort, mag het andere team meteen doorgaan door de bal te dribbelen of te passen. Zodra een team buiten de tweepuntlijn is geweest, mag er weer gescoord worden. Lijkt ingewikkeld, maar eens onder knie is het zeker de moeite waard om het te spelen of te komen kijken.”

Hoe ben jij eraan begonnen?

“Nick Celis (ex-Limburg United, red.) is de teamkapitein en vroeg mij of ik geen zin had om eens te komen meetrainen. Dat beviel mij enorm en snel had ik de microbe te pakken. Het is op mijn lijf geschreven, want het fysieke aspect is zeer belangrijk. We spelen niet met een specifieke spelverdeler of center. Er zijn teams die enkel aantreden met allemaal kleerkasten die oorlog kunnen maken onder de ring.”

Je bent terug van de international Supercup in het Oostenrijkse Graz. Hoe verliep het?

“Het was een schitterende ervaring. Alleen jammer dat het zonder publiek was. We werden ingedeeld in een poule met Duitsland, Frankrijk en gastland Oostenrijk. De eerste twee wedstrijden wonnen we van Duitsland en Frankrijk. Tegen Oostenrijk verloren we. In de halve finale gingen we onderuit tegen Nederland. In de kleine finale verloren we opnieuw van Oostenrijk (21-15, red.) en moesten ons tevreden stellen met een vierde plaats. Rusland was te sterk voor Nederland in de finale.”

Wat zijn je grootste belevenissen in het 3x3 basketbal?

“Ik speelde mee in vier grote toernooien. De grootste belevenis was in Manilla. We speelden daar voor een massa volk en het 3x3 basketbal is er enorm populair. Ook dit toernooi in Graz was indrukwekkend. Alles was perfect tot in de puntjes geregeld.”

Zitten er bij de Belgian Lions 3x3 ook profs uit het gewone basketbal?

“We hebben een kern van tien man sterk. Met Daan Moens van Limburg United B hebben we nog een andere Limburger in de selectie. Hij kon wel niet meegaan naar Graz. Het zijn praktisch allemaal spelers uit tweede nationale. Alleen Jonas Foerts van Kangoeroes is prof. Hij doet enkel mee als hij vrij is bij Mechelen.”

Staan er dit jaar nog grote afspraken op het menu?

“Absoluut. Twee belangrijke afspraken. In mei is er het olympisch kwalificatietoernooi, opnieuw in Graz. Er zullen twintig landen aan deelnemen en er zijn zes tickets voor de Olympische Spelen in Tokyo. Het is voor mij een grote droom om daaraan te kunnen deelnemen. Volgend jaar is er dan het wereldkampioenschap in Antwerpen. Een unieke gelegenheid voor de basketbalfans om de sfeer te komen opsnuiven.”

Wat geniet je voorkeur? Het traditionele basketbal of 3x3 basketbal?

“Dat is een moeilijke vraag (lacht). Mag ik mijn joker inzetten? Eigenlijk kan ik niet kiezen. Basketbal is een groot stuk van mijn leven en ik doe ze allebei even graag.”

Een laatste vraag. Blijf je volgend seizoen bij Croonen Lommel?

“Ja. Ik voel mij uitstekend in Lommel. Fantastisch bestuur en een fijne vriendengroep met veel kwaliteit. Lommel heeft een ambitieus team dat elk seizoen bij de top vijf wil horen.”

