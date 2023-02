Toon Ceyssens (Limburg United): “We zijn klaar om Filou Oostende warm te ontvangen”

Wie dit seizoen zowel vriend als vijand kon verrassen is center Toon Ceyssens, die overkwam van Croonen Lommel uit TDM1. In de eerste wedstrijden was het aanpassen aan het niveauverschil, maar snel wist Ceyssens zijn draai te vinden en de laatste weken is de Breeënaar sterk op dreef.

Filou Oostende

“De zege tegen Leuven Bears heeft het team een boost gegeven”, stelt de 25-jarige Toon Ceyssens, die dit seizoen de eerste aanwinst was voor Limburg United. “We waren op achtervolgen aangewezen, omdat in eerste instantie onze defense niet scherp genoeg was in de eerste helft en als tweede punt moesten we ons herorganiseren toen Maxime De Zeeuw werd uitgesloten. Na de rust hebben we gevochten als leeuwen en als je het dan kan afmaken in de eerste verlenging geeft dat extra vertrouwen. Met de komst van Filou Oostende zal ongetwijfeld de ‘Alverberg’ weer ontploffen. Wij hebben die steun van de supporters ook hard nodig. Je kan altijd met het publiek in je rug een tandje bijsteken. De strijd voor een plaats bij Elite Gold is dit seizoen heviger dan vorig seizoen. De teams hangen dichter bij elkaar qua kwaliteit. Wij hebben dit seizoen enorm veel te maken gehad met blessureleed. Anders was dat felbegeerde ticket reeds binnen. Oostende, Kangoeroes Mechelen en Antwerp Giants stelden hun plaats bij Elite Gold veilig. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de kustploeg niet gemotiveerd naar Hasselt zal komen. Integendeel, Oostende wil altijd en overal winnen. Thuis voor de beker van België konden we het team van Dario Gjergja verslaan, maar dit seizoen waren we telkens niet sterk genoeg om topwedstrijden te winnen.”