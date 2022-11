Toon Ceyssens (Limburg United): “Door zwakke eerste helft verloren we topwedstrijd tegen Filou Oostende”

“Het eerste quarter heeft ons de das omgedaan”, stak center Toon Ceyssens van wal. “We toonden geen agressiviteit en stonden tien punten in het krijt. Eigenlijk speelden we een zwakke eerste helft. Onbegrijpelijk, want we verliezen deze topper niet omdat Oostende zoveel sterker was, maar deze nederlaag mogen we onszelf aanwrijven. Natuurlijk viel het op de afwezigheid van twee sterkhouders met onze Amerikaanse spelverdeler Alex Stein en Maxime De Zeeuw. Stein sloeg op training zijn voet om en is nog twijfelachtig voor de komende thuiswedstrijd tegen Spirou Charleroi. De Zeeuw bleef ziek thuis, maar is weer inzetbaar. Het mag echter geen excuus zijn. Dit team heeft voldoende kwaliteiten om tegenslagen op te vangen.”

“De reden van onze zwakke eerste helft? Na de wedstrijd zei onze coach Westphalen dat we niet genoeg in onszelf geloven”, stelt de 25-jarige Ceyssens, die kan terugblikken op een knappe partij met 12 punten en acht rebounds. “De coach heeft gelijk, want na de rust speelden we een sterke tweede helft en konden ons tonen. Of Oostende niet te laks ging spelen? Kan misschien wel zijn, maar als we met dezelfde ingesteldheid starten aan de wedstrijd had het ons zeker mogelijkheden geboden om hier te komen winnen. Of sommige spelers momenteel moeten vechten om hun normale niveau te vinden? Ik ga mij niet uitspreken over individuele prestaties. Daarvoor heeft United een staf. Bovendien is de kracht van dit Limburg United altijd het collectief geweest. Dus je verliest of wint samen een wedstrijd. Lessen trekken uit deze nederlaag is zeker op zijn plaats. Want we verliezen nu twee topwedstrijden die we feitelijk hadden moeten winnen.”

Spirou Charleroi

“Volgende zondag komt Spirou Charleroi naar de Alverberg. Tijd om onze rug te rechten en deze twee nederlagen recht te zetten. Geen gemakkelijke opdracht, want Charleroi is opnieuw een topteam en zit in een goede flow. Anderzijds, met de steun van onze trouwe aanhang kunnen we meestal iets meer. We zijn verplicht om meer agressiviteit te tonen en opnieuw als één blok te vechten voor elke bal. Schrijf maar op, de punten blijven in Hasselt”, besluit Ceyssens die samenwoont met Britt Pussig, speelster van Basket Houthalen, in Zonhoven.