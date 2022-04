Toon Ceyssens (Croonen Lommel) is eerste versterking voor Limburg United: “Ik zal mijn uiterste best doen om te slagen”

basketbal bnxt-leagueMet de verplaatsing naar Yoast United staat de laatste wedstrijd op het menu in de Silver League. Voor Limburg United staat er buiten een voorbereiding op de BNXT play-offs weinig op het spel. T1 Raymond Westphalen wil zijn jongens scherp houden. Het meest opvallende nieuws bij de Limburgse basketbaltrots was de aankondiging van de eerste transfer met Breeënaar Toon Ceyssens, die volgend seizoen overkomt van Croonen Lommel uit TDM1.

De 24-jarige center Toon Ceyssens steekt er dit seizoen in TDM1 met kop en schouders bovenuit. Vlotscorend (gemiddeld 23 punten, red.), sterk in de rebounds en ook nog een prima shot. Zijn unieke skill set en post up game is een versterking voor de 4/5 posities.

“Of ik blij ben met mijn profcontract bij Limburg United? Absoluut”, stelt Toon Ceyssens die zijn job als lasser zal opgeven en op 1 juli aan de slag gaat bij het team van voorzitter Maarten Bostyn. “In september mag ik 25 kaarsjes uitblazen. Het was nu of nooit om opnieuw de stap naar het profbestaan te zetten. Ik heb lang getwijfeld omdat ik mij uitstekend in mijn vel voel bij Croonen Lommel en als lasser goed mijn boterham kon verdienen. Anderzijds, binnen enkele jaren kreeg ik misschien spijt. ‘Wat als?’ spookte door mijn hoofd. Ik heb na een goed gesprek met T1 Raymond Westphalen en voorzitter Maarten Bostyn de knoop doorgehakt.”

Sterker

“Ik was in het verleden even prof bij Limburg United”, vervolgt de beresterke Ceyssens, “in het laatste seizoen van Brian Lynch. Ik was achttien jaar en achteraf bleek ik nog niet klaar voor die grote sprong. Ondertussen ben ik sterker geworden en deed ervaring op bij Lommel.”

“Of het verschil niet groot is tussen TDM1 en de BNXT-League? Natuurlijk is er een verschil. Ik ben echter overtuigd dat mijn kwaliteiten voldoende zijn om Limburg United naar een hoger niveau te helpen. Schrik van de concurrentie? In elk team moet je knokken voor de nodige speelminuten. Ik kan op de 4/5 positie goed uit de voeten en zal mijn uiterste best doen om te slagen.”

“Eerst nog alle focus op Croonen Lommel”, stelt Ceyssens, die al zeven jaar samen is met Britt Pussig en een appartement gekocht heeft in Zonhoven. “We staan op een knappe vierde plaats. Zondag winnen in Lier en dan stappen we vol vertrouwen de play-offs in. Lommel heeft mij veel gegeven. Deze club blijft voor altijd in mijn hart en ik wil een afscheid in schoonheid.”

“Of ik ga kijken naar Yoast-United? Om de groepssfeer bij Limburg United op te snuiven ging ik kijken in Weert en thuis tegen Den Helder. Naar Yoast United reis ik niet mee. Ik verwacht wel een overwinning voor Limburg United.”

