Toon Aerts derde in Superprestige in Boom: “Als je vermoeid bent begin je foutjes te maken”

Aerts (27) knokt in de crossen vaak tegen een overmacht van renners van Pauwels Sauzen-Bingoal. Welke tactiek de gewezen Belgische kampioen moet hanteren is niet duidelijk. In Boom probeerde hij vrij snel de forcing te voeren. In de tweede van negen ronden trok Aerts op één van de hellingen in het provinciaal domein De Schorre fors door. Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Corné Van Kessel gaven weinig toe. Even later sloot ook Van Aert bij de vier leiders aan. “Ik wou de wedstrijd hard maken omdat ik zowel aan de balken als in de twee zandstroken voelde dat ik daar wat beter was dan de concurrentie”, vertelde Aerts. “Dat wou ik uitbuiten. Ik wou op die manier iedereen wat uitputten, maar eigenlijk heb ik daardoor ook mezelf uitgeput. Want op het einde van de cross was bij mij het beste eraf.”

Aerts probeerde in de zesde ronde een tweede keer de forcing te voeren. Het verschil maken lukte niet. Even later profiteerde Iserbyt van een schuiver van Aerts om weg te glippen. “Door die schuiver was ik Eli Iserbyt en ook Wout Van Aert kwijt”, ging Aerts voort. “Even verder kwam ook Wout ten val. Waardoor ik weer over hem ging. Vermoeide mannen maken foutjes. Dat was in deze cross niet anders. In de finale van deze wedstrijd was bij mij op de explosievere stukken de snee weg. Vandaag lag het parcours best vettig. Toch heb ik liever wat langere stukken waarop je een inspanning moet leveren. Hier was het meestal vanuit stilstand zeven tot tien seconden doortrekken. Ik heb liever zo’n inspanningen tot bijna een minuut. Uiteindelijk eindig ik niet ver achter Iserbyt en Vanthourenhout. Dat stemt me tevreden.”