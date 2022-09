Tony Termote en Alveringem boeken stuntzege tegen Nieuwpoort: “Een gouden driepunter tegen een van de titelfavorieten”

voetbal vierde provinciale AToen VV Alveringem afgelopen weekend op een snelle 0-2-achterstand aanliep tegen FA Nieuwpoort in vierde provinciale A, leek het kalf al na zeventien minuten verdronken voor de thuisploeg. De geel-blauwe formatie vocht echter terug dankzij een magnifieke vierklapper van aanvaller Jasper Boussaert en zo wist de ploeg van T1 Tony Termote alsnog de drie punten thuis te houden in een glansrijke 4-3-overwinning.

“Ik dacht eveneens dat de wedstrijd al gespeeld was na een kleine twintig minuten”, lacht de 48-jarige Termote ons toe. “Nieuwpoort startte een pak scherper dan ons en wist dat om te zetten in twee snelle doelpunten. Na een foutje van hun doelman kwamen wij echter op het scorebord en zo ook opnieuw in de match. Vlak voor de pauze wisten we nogmaals te scoren, maar ook Nieuwpoort scoorde in de blessuretijd van de eerste helft, zodat ze alsnog met de beste papieren de kleedkamer binnen gingen.”

“De start van de tweede periode was eveneens voor de bezoekers. Nieuwpoort domineerde en miste enkele kansen, maar plots kantelde de wedstrijd en begonnen mijn spelers de meeste duels te winnen en het balbezit op te eisen. Het was hard tegen hard, in een match waarin de ref negen gele kaarten trok, maar het was net niet over de grens. Boussaert scoorde nog twee keer en bezorgt ons zo een gouden driepunter tegen een van de titelfavorieten, en een ploeg die over ongelooflijk veel weelde beschikt voor een vierdeprovincialer. De overwinning werd stevig gevierd.”

Gevierde man

De grote man van de middag was Jasper Boussaert, die vier keer scoorde en na vier speeldagen al aan acht doelpunten zit. In een reactie naar zijn goede vorm wilde de aanvaller de pers liever niet te woord staan. “Dat typeert hem”, vervolgt Termote. “Jasper is een vriendelijke, maar eerder timide jongeman die zichzelf niet boven de groep wil stellen en het ploegbelang voorop stelt. Hij werkt enorm hard en neemt met zijn ervaring de jonge spelers mee op sleeptouw. Een enorme meerwaarde voor mijn spelersgroep.”

Eerste opdracht als hoofdcoach

Termote is nieuw bij Alveringem en coacht voor het eerst in zijn trainerscarrière een eerste ploeg, nadat hij in het verleden actief was als jeugdcoach bij KFC Varsenare en FC Veldegem. “Er was meteen een goede klik met het bestuur en ook met de spelers verloopt de samenwerking vlot. Ze werken zich uit de naad op training en proberen zoveel mogelijk op te pikken. Als Oostkampenaar is Alveringem een serieus eindje rijden, maar ik kan op dinsdag- en donderdagavond meteen doorrijden vanuit mijn werk bij Avasco Industries in Diksmuide. Dat maakt de verplaatsing een stuk aangenamer.”

Alveringem opende het seizoen met nul op zes, maar wist de voorbije twee weken wel de volle buit te pakken. “Ik speel met een jonge ploeg en de eerste weken vertoonden we te weinig duelkracht. Tegen Nieuwpoort pakte ik het wat ouderwetser aan en speelden we meer man op man. Ze pasten zich goed aan en die twee overwinningen hebben ze dubbel en dik verdiend. In de middenmoot staan we voorlopig op onze plaats, maar ik hoop de komende speeldagen nog wat plaatsen op te klimmen”, besluit Termote.

