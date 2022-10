Tony Cinti (RC Hades): “We zijn klaar om buur Sporting Hasselt warm te ontvangen”

Dit seizoen kwam de hardwerkende middenvelder Tony Cinti over van Dessel Sport naar RC Hades. Goed voor zijn tweede passage bij het team van T1 Mirko Licata. Want Cinti was ook te bewonderen in 2014 bij Hades.

“Klopt”, zegt Maaslander Tony Cinti. “Ik werd door Patro Eisden uitgeleend aan Hades. Ik beleefde een fantastische tijd bij Patro. Als 17-jarige debuteerde ik in het eerste elftal in de periode van Eric Eurlings. Ja zaterdagavond zal het een hartelijk weerzien zijn met Eurlings, de huidige sportieve manager van Sporting Hasselt.”

Sterk Sporting Hasselt

“Met de komst van Wim Hayen waait er een nieuwe wind bij Sporting Hasselt”, vervolgt de klasrijke 27-jarige Cinti. “Ze staan op een knappe tweede plaats met 17 punten uit zeven wedstrijden op één puntje van leider Cappellen. Ik heb de indruk dat ze dit seizoen gaan meestrijden voor de prijzen.”

Goede resultaten voor RC Hades, maar het kan beter

“Onze resultaten vallen ook wel mee, maar het kan en moet beter”, vervolgt Cinti, die vorige zondag het enige doelpunt scoorde in Pepingen, goed voor een puntendeling. “We hebben domme punten weggesmeten, anders stonden we ook mee bovenin. Maar goed, leren uit onze fouten en trachten een mooie reeks neer te zetten.”

“Te beginnen met de komst van buur Sporting Hasselt. De stadsderby is hier de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Helaas moet ik geschorst aan de kant toekijken. Ik ben fel ontgoocheld, want de gele kaarten die ik kreeg tegen Belisia en in Pepingen waren niet terecht. Anderzijds, dit Hades heeft kwaliteiten genoeg om ook zonder mij de klus te klaren. Met de nodige grinta kunnen we Sporting pijn doen. Aan motivatie zal het niet liggen, want iedereen zal het veld opstappen met het mes tussen de tanden. Ik kan niet meer doen dan hevig supporteren.”

Zit slechts op 50% van mijn capaciteiten

“Of ik tevreden ben met mijn overgang naar RC Hades? Heel blij. In 2014 speelde ik hier ook al onder coach Mirko Licata. Hij is een topper op alle vlakken. Het was voor mij als terugkeren naar het ouderlijk huis. Onmiddellijk werd ik hier door iedereen warm ontvangen. Over mijn eigen prestaties ben ik echter niet tevreden. Ik kon het team wel reeds helpen, maar zit nog maar op slechts 50% van mijn mogelijkheden. Ik kwam hier één week voor de competitiestart aan. Zonder voorbereiding is het niet gemakkelijk om snel in het juiste ritme te geraken. Ik blijf hard werken op training en binnen enkele weken zal ik zeker weer stappen voorwaarts hebben gezet. Wat de ambities van dit Hades moeten zijn? Vlot meedraaien in de subtop en regelmatig de aanhang verwennen met mooi voetbal. Dat gaan de jongens zaterdagavond tonen tegen Sporting Hasselt. Schrijf maar op, Hades is de club van de stad Hasselt”, besluit Cinti overtuigend.