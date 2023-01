Toni Leistner (STVV) na knap 1-1 gelijkspel bij Standard Luik: “Pijnlijk om in blessuretijd nog de gelijkmaker te moeten slikken”

Als een duivel uit een doosje bracht de Japanse aanvaller Daichi Hayashi STVV op voorsprong in een sfeervol Sclessin. De Kanaries konden andermaal terugvallen op een uitstekende organisatie, maar in blessuretijd scoorde spits Stipe Perica de gelijkmaker. Een gelijkspel tegen Standard Luik is zeker niet slecht, maar de ontgoocheling was toch erg groot bij rots in de branding Toni Leistner.

“We verloren twee punten, maar bewezen opnieuw dat niemand ons vlot kan verslaan”, stelde de Duitse kapitein Toni Leistner. “Standard Luik had natuurlijk het meeste balbezit, maar onze doelman Schmidt kwam nooit in gevaar. Rond het uur konden we na een knappe combinatie prikken en scoren. Gianni Bruno kraakte zijn schot en onze sluipschutter Daichi Hayashi tikte binnen. Offside dacht de thuisaanhang, maar Bokadi was blijven hangen en de VAR oordeelde correct dat we plots op voorsprong stonden.”

Ongelukkige gelijkmaker

“We leken af te stevenen op drie punten”, vervolgt Leistner, die alle duels won en bezig is aan een beresterk seizoen. “Tot ruim in blessuretijd die ongelukkige gelijkmaker moesten slikken. Foutje van de ingevallen Robert Bauer? Hij raakte uit balans. Tja, dat is voetbal hé. Zulke dingen kunnen gebeuren. Anderzijds, een gelijkspel op Sclessin is zeker een resultaat waar we verder op kunnen bouwen.”

Christian Brüls

“Of het woelige week was, na het plotse vertrek van Christian Brüls? Tja, transfers horen ook bij het voetbal (lacht). “Ik onthoud dat we een moeilijk te kloppen ploeg blijven, maar de creativiteit van Brüls gaan we zeker missen. Het is aan andere jongens om die taak de komende weken over te nemen. STVV heeft goede jeugd in de wachtkamer staan en onze coach Bernd Hollerbach zal wel een oplossing vinden.”

Zulte Waregem

“Of we door die late tegentreffer toch met vertrouwen afzakken komende woensdag naar Zulte Waregem voor de kwartfinale van de Croky Cup? Natuurlijk. Op Standard hebben dit seizoen enkele grote clubs een pak rammel gekregen. Uiteraard zal Zulte Waregem met Ruud Vormer proberen ons anders aan te pakken dan de voorbije wedstrijden. Ik heb er alleszins een goed gevoel bij. Ik persoonlijk speelde drie keer tegen Zulte en won ook drie keer. We mikken op de kwalificatie.”

Stipe Perica

“Bij Standard Luik scoorde Stipe Perica de gelijkmaker. De Kroaat was ontgoocheld. “We hadden 66% balbezit. Kregen ook enkele goede mogelijkheden met een kopbal van Laifis rakelings over. Bij hun eerste kans scoorde STVV. We toonden wilskracht en bleven jagen op die gelijkmaker. Uiteindelijk kon ik scoren. De coach zegt dat we te weinig kansen afdwingen? Tja, we proberen onze acties te maken, maar tegen een goed georganiseerd STVV is het moeilijk om openingen te forceren. Of we twijfelen aan onze kwaliteiten, omdat we moeilijk kunnen winnen? In de zone van de waarheid lukt het moeilijk. Onze laatste zege dateert al van twee maanden geleden eind oktober tegen Zulte Waregem. Dat zal zeker knagen bij sommige spelers, maar dit Standard geraakt hier wel uit.”

STANDARD LUIK: Bodart, Dussenne (66' Cimirot), Bokadi, Laifis, Melegoni (66' Fossey), Davida (66' Laursen), Alzate (80' Canak), Donnum (80' Ohio), Balikwisha, Zinckernagel, Perica.

STVV: Schmidt, Al-Dakhil, Janssens, Hashioka, Leistner, Smets (58' Dumont), Boya, Bocat (74' Bauer), Okazaki, Bruno (87' Kaya), Hayashi.

DOELPUNTEN: 62' Hayashi (0-1), 92' Perica (1-1).

GEEL: Al-Dakhil, Dumont.

SCHEIDSRECHTER: Van Damme.