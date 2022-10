Toni Leistner (STVV) na brilscore tegen OHL: “Ref Lothar D’Hondt gaat in de fout na controversiële rode kaart voor Ameen Al-Dakhil”

Voetbal Jupiler Pro League Emilio Kehrer blij met eerste goal voor Cercle Brugge: “Veel steun van coach tijdens blessurepe­ri­o­de”

In vijf wedstrijden van de laatste plaats in de rangschikking naar de laatste plaats in de linkerkolom. De derde opeenvolgende overwinning in één week tijd brengt Cercle Brugge in de buurt van de top acht. En vooral: van een scoringsprobleem is totaal geen sprake meer. Vijftien goals in vijf matchen: het is kirren van plezier voor de fans van de Vereniging.

17:08