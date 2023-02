Toni Leistner (STVV): “Cruciale partij tegen Sporting Charleroi in de strijd voor de Europe Play-offs”

Na de thuisnederlaag tegen Westerlo worden de volgende twee duels cruciaal voor STVV. Te beginnen met de trip naar Sporting Charleroi. Daar mag onder geen beding worden verloren. Winst in Stade du Pays kan zorgen voor de kentering en in de Limburgse derby op Stayen tegen leider RC Genk zit een stunt er dan zeker in.

STVV verloor zondag in eigen huis met het kleinste verschil van Westerlo met tien tegen elf. Voor twee Kanaries was het een bijzondere wedstrijd. Perenaar Wolke Janssens speelde zijn 100ste wedstrijd voor Sint-Truiden en kapitein Toni Leistner zijn 50ste in het shirt van STVV.

“Leuk, maar de nederlaag is toch een paar dagen blijven nazinderen”, stak de Duitser van wal. “We blijven de club waar regelmatig de scheidsrechters in de picture staan. We moeten echter de beslissingen van de refs respecteren en ons focussen op de volgende opdracht. De nederlaag tegen Westerlo was niet enkel te wijten aan de overbodige rode kaart voor Koita. We mogen die jongen ook niet met de vinger wijzen. Hij speelt altijd met volle inzet. Het was van onze kant gewoon niet goed genoeg. Te veel technische fouten op het middenveld.”

Sporting Charleroi

“We deden in het klassement een slechte zaak, maar alles blijft nog mogelijk”, vervolgt Leistner, die nog niet 100% pijnvrij kon spelen door zijn voorafgaande voetblessure. “Tegen Westerlo ging het om een zespuntenmatch, maar zal het de komende weken anders zijn? Met de verplaatsing naar Mambourg krijgen we opnieuw een cruciale partij voorgeschoteld. Zondag winnen in Charleroi en we kruipen misschien weer terug in de top acht. Gemakkelijk zal het tegen Charleroi zeker niet worden. Overigens, zijn er in de Jupiler Pro League gemakkelijke wedstrijden? Ik denk het niet hé. Iedereen weet dat we buitenshuis beter presteren. Onze coach Bernd Hollerbach hanteert al een heel seizoen met succes hetzelfde spelconcept. We gaan uit van een stevige organisatie en proberen met snedige counters de tegenstrever pijn te doen. Het is dan ook geen toeval dat dit STVV op verplaatsing betere resultaten kan voorleggen. Twintig punten buitenshuis versus vijftien punten thuis. We gaan dan ook naar Mambourg voor de volle buit. Niemand laat de schouders hangen, na deze twee nederlagen op rij. Integendeel, iedereen wil vechten om in die top acht te eindigen.”

Geen contractverlenging

“Ik heb op mijn Instagrampagina laten weten dat ik mijn contract niet zal verlengen. Het was een eer om twee seizoenen kapitein van STVV te mogen zijn. We kenden ups-and-downs, maar het positieve haalt de bovenhand. Uiteraard zal ik in de resterende wedstrijden alles blijven geven. Waar mijn toekomst ligt? Momenteel kan ik daar nog niet op antwoorden”, besluit de 32-jarige sterkhouder van STVV.