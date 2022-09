Toni Leistner en Wolke Janssens kijken reikhalzend uit naar derby bij RC Genk: “Als de samoerai strijden om kans te maken op puntengewin tegen de Genkse stoomtrein”

STVV kan altijd iets meer in Genk

“Iedereen is in de ban van de Limburgse derby en terecht ook”, valt Wolke Janssens met de deur in huis. “RC Genk is sterk op dreef, maar wij als kleine club kunnen ook spreken van een geslaagde start. In het verleden speelden we altijd sterk in Genk met puntengewin. We zijn zeker niet kansloos. Integendeel, de organisatie staat bij ons perfect. Akkoord, thuis tegen KV Mechelen creëerden we kansen in de eerste helft die we niet konden verzilveren, maar zolang je kansen kan afdwingen is de kans groot dat die ballen eens gaan binnenvallen. We kruipen graag in de rol van underdog en hebben nu een sluipschutter in huis met Gianni Bruno. Zijn twee treffers tegen KV Mechelen brachten een grote bevrijding, want een spits moet leven van doelpunten. Genk is de ploeg in vorm. Knap wat Wouter Vrancken daar op korte tijd heeft gerealiseerd, maar STVV moet voor niemand onderdoen. We gaan onze huid duur verkopen. Als de samoerai strijden voor de punten. Daarvoor hebben we Japanners in huis (lacht).”