Tongerse provinciale voetbalclubs willen dat de competitie voor dit seizoen definitief stopt

Komende dinsdag komt Voetbal Vlaanderen, de Pro League, de KBVB samen met de clubs uit de amateurreeksen om een definitief standpunt in te nemen over het spelen van de bekerwedstrijden. Ondertussen liggen er volgens Sporza plannen op tafel om de trainingen vanaf 15 januari te hervatten en het competitievoetbal voor senioren op te starten vanaf februari. De provinciale clubs werden dit seizoen vaak aan de kant geschoven en hun mening lijkt niet belangrijk te zijn. De Tongerse clubs Jekervallei Sluizen, ’s Herenelderen, Union Rutten, Eendracht Henis en Valensia Piringen willen een duidelijk signaal geven en steken de handen bij elkaar. Initiatiefnemer en woordvoerder is voorzitter Peter Nelissen van VC Jekervallei Sluizen.

Er ligt jullie iets op de maag. Als ik het goed begrijp, willen jullie niet weten van een herstart van de competitie en trekken daarom aan de alarmbel?

“We voelen ons inderdaad niet goed bij het idee om de competitie te herstarten”, stelt Nelissen. “Die mening delen ook de voorzitters Nico Poismans (Valensia Piringen), Steve Stas (’s Herenelderen), Bart Princen (Eendracht Henis) en Benny Leroi (Union Rutten). Ook al denk ik dat alle voetballers staan te popelen om opnieuw te sjotten. In ons hart willen wij dat ook, maar wij zijn van mening dat praten over een heropstart op dit moment geen goed idee is.”

Waarom niet?

“ We weten totaal nog niet welke kant de cijfers op zullen gaan in de nabije toekomst. Laat ons eerst proberen de horeca en de contactberoepen te laten opstarten. Voor deze mensen is het erop of eronder. Een derde lockdown geraken ze nooit meer te boven. Voor hun betekent dit zoveel meer, hun levenswerk en bron van inkomsten dreigt verloren te gaan. Voetbal is voor velen de belangrijkste bijzaak in het leven, maar het is nog altijd maar een hobby. Daarom, laat ons herbeginnen wanneer alle gevaar geweken is. Zo kunnen er tenminste toch al geen nieuwe besmettingen bijkomen door toedoen van onze hobby.”

De provinciale clubs voelen zich ook een speelbal in heel dat coronaverhaal, toch?

“Ergens wel. Het is zoals soep met balletjes. Wij, voetbalclubs moesten stoppen in maart, zijn in juli opnieuw opgestart en eind juli opnieuw gedwongen gestopt. Twee weken later opnieuw opgestart met zoveel regels en beperkingen en toch in oktober opnieuw stopgezet. Ik hoop dat wanneer we ditmaal herstarten het definitief zal zijn. En met douches, toeschouwers en een kantine die open mag.”

Jullie hebben die inkomsten broodnodig, of niet soms?

“Men spreekt altijd over amateurclubs in het algemeen, maar er is toch nog een groot verschil tussen amateurclubs in nationale en de provinciale clubs. Ongeacht dat wij dit in het algemeen veel te vroeg vinden om op te starten . Bij de grote amateurclubs zal het misschien mogelijk zijn om sneller op te starten. Vermits deze clubs veel grotere accommodaties hebben en het er veel professioneler aan toe gaat. Zij kunnen dit met veel kunst- en vliegwerk misschien enigszins coronaproof organiseren.”

“Al is de kans vrij groot dat Heur-Tongeren een forfaitnederlaag aangesmeerd krijgt voor de bekerwedstrijd tegen AA Gent op 10 januari. Een affiche waar vele Tongenaren al tientallen jaren naar uitkeken. Maar de eisen zijn heel erg hoog om dit in goede banen te leiden. Bij ons, als kleine clubs, is dit een onmogelijk verhaal. We moeten er zoveel energie, tijd en centen insteken om het zo goed mogelijk coronaproof te maken. Bovendien zitten bij de meeste provinciale clubs vrijwilligers, die door hun hoge leeftijd bij de risicogroepen behoren. Zij staan ook niet te springen om een gezondheidsrisico te nemen.”

“Financieel is dit een bijzonder moeilijk jaar. Opstarten zonder publiek of opnieuw met alle beperkingen, betekent de doodsteek voor vele clubs. Bij ons in de provinciale reeksen zijn ‘de derde helft’ en de eetdagen de grootste bron van inkomsten. Als er gevoetbald wordt zonder dit alles, komt er voor veel clubs geen seizoen 2021-’22 meer. Iedereen draait op zijn reserves of zit al zonder. Daar komt bij dat het wat sponsoring betreft voor het nieuwe seizoen een heel moeilijk verhaal wordt.”

Jullie zien nog een extra groot probleem. Trainen en voetballen zonder douches is volgens jullie waanzin.

“Zeg nu zelf. Trainen en voetballen zonder douches zou in deze tijd van het jaar toch complete waanzin zijn. Je krijgt het sowieso tegen een normaal mens niet uitgelegd dat je met Kerst en Nieuwjaar bijvoorbeeld enkel je mama mag ontvangen en je papa niet. Twee weken later mag je terug met dertig man het veld op. Is dat logica? Of is het de bedoeling dat je in de winter zonder omkleden en wassen vol modder en bezweet de auto instapt? Gezondheid en hygiëne, hallo? Het is heel zuur, maar een goede raad voor Voetbal Vlaanderen: neem de beslissing om met een propere lei te starten in juli. De meeste vaccinaties zullen dan achter de rug zijn en hopelijk kunnen we dan voetballen in veilige omstandigheden en zonder beperkingen.”