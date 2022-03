Tommy De Kegel ontvangt met Erpe-Mere United Anzegem: “De top vijf is een mooie uitdaging”

De komst van Anzegem roept bij Tommy De Kegel een dubbel gevoel op. “In de heenwedstrijd speelden we zeer volwassen en hebben we een puike prestatie neergezet. Onze 0-2-zege in West-Vlaanderen was terecht. De rangschikking pleit ook in ons voordeel, maar de realiteit is toch anders. Tegen de laatste drie ploegen in de rangschikking pakten we dit seizoen nul op negen! Vorige week leden we nog een 1-0-nederlaag op La Rhodienne-De Hoek. Die nederlaag was logisch. De thuisploeg toonde veel meer geestdrift. We waren dan ook teleurgesteld na afloop. Laat het een wake-up call zijn voor de hele groep. Die nul op negen tegen de staartploegen is niet volgens onze status. Indien we nog maar vier punten hadden behaald in die duels, dan stonden we nu vast in de top vijf. Die top vijf is voor mij trouwens nog altijd een mooie uitdaging.”