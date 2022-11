Tommy De Kegel met Erpe-Mere United naar Zulte-Waregem B: “We beseffen dat we op een hoger niveau spelen”

De promotie naar tweede nationale in mei kwam onverwacht voor Erpe-Mere United. Er werd gevreesd voor aanpassingsproblemen aan de hogere reeks en die kwamen er ook. Toch is er week na week beterschap op de Steenberg en is er nog altijd reden tot positivisme. Als ancien in de groep kan Tommy De Kegel (33) een en ander rustig plaatsen. “Het was deze zomer allemaal nieuw voor ons. Een nieuwe ploeg, nieuwe accommodatie, nieuwe reeks. We beseffen dat we op een hoger niveau spelen. Dat wilden we bij de promotie ook allemaal. Het probleem is dubbel. We scoren niet gemakkelijk. Als we dan zoals thuis tegen Brakel toch keer kunnen scoren, moet je altijd punten overhouden. Dat gebeurde niet. Er dus een tweede probleem. Op stilstaande fasen krijgen we te gemakkelijk doelpunten tegen. We werken daaraan. De ene keer valt een bal verkeerd, de andere keer wordt een afspraak niet nageleefd. Wanneer je dan na vijf minuten tegen een 0-2-achterstand aankijkt, weet je dat het een moeilijke namiddag wordt. Zowel offensief als defensief moet dat laatste stapje gezet worden. Het is dus een collectieve opdracht.”