Tommy Careel (Dosko Kanegem): “Die zes op zes was deugddoend maar vooral noodzakelijk”

Coach Tommy Careel was na afloop van de match tegen FC Lichtervelde bijzonder opgelucht. “Het werd geen sinecure om FC Lichtervelde met lege handen huiswaarts te spelen”, opent de T1 van Dosko Kanegem het gesprek. “Lichtervelde was zeker en vast de best voetballende ploeg en pakte uit met prima combinatievoetbal. Dat goede voetbal van hen stopte echter aan de zestien want veel grote kansen speelden ze niet bij elkaar. Wel moest onze doelman toch met twee schitterende saves uitpakken om hen het scoren te beletten. Drie minuten voor affluiten vonden wij dan de weg naar de netten zodat we op de valreep toch een 1-0-eindstand op het scorebord kregen. In tegenstelling tot onze verdiende overwinning op Loppem verdienden we nu tegen Lichtervelde zeker geen schoonheidsprijs maar die 1-0-einduitslag is voor ons wel superbelangrijk.”

Spannende degradatiestrijd

“In de stand doen we door die recente zes op zes een uitstekende zaak maar we zullen wekelijks moeten blijven knokken voor elk puntje. De ploegen in onze reeks zijn zeer aan elkaar gewaagd en dat is ook merkbaar in de stand. We zijn halverwege het parkoers en een achttal ploegen komt zeker nog in aanmerking voor degradatie naar derde provinciale. Voor ons was die zes op zes deugddoend maar vooral noodzakelijk om in de stand wat plaatsjes te winnen. We springen in de stand nu over FC Lichtervelde maar januari en februari zullen doorslaggevende maanden worden in de wellicht prangende degradatiestrijd.”