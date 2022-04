Tomic bezorgt ongeslagen Halle-Gooik drie punten in felbevochten topper tegen Antwerpen: “Match van hoog niveau”

Halle-Gooik kan nog altijd geen beroep doen op doelman Cristiano. Manager Lieven Baert geeft een stand van zaken. “We hopen dat Cristiano volgende week de trainingen kan hervatten. Hij heeft in ieder geval voorsprong op zijn revalidatieschema. De komende week zullen we het op training trouwens ook zonder Grello, Dillien en Meyers moeten stellen. Het drietal is opgeroepen om met de nationale ploeg twee wedstrijden tegen regerend wereldkampioen Portugal te spelen. Nadien komt de focus te liggen op de bekerfinale. Die werd van 24 naar 23 april verplaatst (om 18 uur in Houthalen, red.) . De voorverkoop loopt zeer vlot. Wie nog kaarten wil, kan die via de club bekomen.”

Lastige eerste helft

Halle-Gooik had het niet onder de markt in een boeiende eerste helft. Zouggaghi bracht tegen zijn ex-club de Sinjoren al na één minuut op voorsprong. Jelovcic komt met een afstandsschot snel de gelijkmaker aantekenen. De bezoekers bleven echter gevaarlijk loeren op de counter. Halverwege de eerste periode loonde dat ook. Zaaf scoorde in de herneming, nadat Sababti eerst nog doelman Meyers op zijn weg had gevonden. Halle-Gooik trof nog twee keer de paal, maar op zich viel er niet veel aan te merken op de 1-2-score halverwege. Onmiddellijk na. De rust zorgde Tomic met twee doelpunten in één minuut voor de kentering. In de slotfase kon Diogo na een schitterende actie de 4-2 eindstand vastleggen. Tomic kroonde zich tot matchwinnaar. “Dit was een match van hoog niveau, een topper zoals je die elke week wenst te spelen. Ik geef toe dat we het in de eerste helft niet makkelijk hadden. Na de rust was ons spel veel beter. We konden meer druk zetten. De rollen werden omgekeerd. De hele ploeg toonde veel maturiteit, zodat we ongeslagen aan de leiding kunnen blijven.”