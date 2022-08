Tomas De Neve wint vierde rit Ronde van Oost-Vlaanderen U23: “Hele speciale eerste zege”

Leuke vierde etappe in de Wildiers (e)Bikecenter Tour. Ben Squire pakte de eerste van drie bonisprinten. Waardoor hij drie tellen achterstand op leider Larsen omzette in één seconde voorsprong. De volgende bonisprint werd door mannen ongevaarlijk voor het klassement gepakt. In de vierde van twaalf ronden – door de hitte werd de etappe één ronde ingekort – werd een kopgroep van zeven gevormd. Met Tilett, Vercauteren, Grootjans, Smet, Dahlslett, Wachters en Van der Lee. Lanhove maakte de sprong naar de zeven leiders. Huys en Vivey volgden dat voorbeeld, Claeys en De Pestel ook. Robbe Claeys pakte de derde bonispurt. Maar alles liep weer samen.

Leiderskwartet

“Zo’n sprint bergop licht me wel”, glunderde De Neve. “Ik ging van redelijk ver aan. Die pion van Mysenlan kwam nog heel dicht, maar ik hield net genoeg over. Inderdaad, mijn eerste zege als belofte. Dit is echt wel speciaal. Mijn broer Joerik zat als mecanicien in de neutrale wagen en mijn vriendin Ine is voor de organisatoren van de Ronde van Oost-Vlaanderen bloemenmeisje. Dat ploegmaat Ben Squire ook nog de leiderstrui pakt maakt deze dag perfect. Dankzij deze ritzege is mijn Ronde van Oost-Vlaanderen gered. De eerste rit in Nevele kende ik pech en kon ik door de neutrale wagen niet worden geholpen. De laatste twee ronden heb ik niet meer kunnen rijden. Gelukkig werd ik de tweede dag nog opgevist. Anders had ik deze etappe niet kunnen winnen.”