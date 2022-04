Tomas De Neve naar PK in Merelbeke: “Kasseien liggen echt slecht, maar gelukkig is strook niet te heel lang”

Het PK voor U23 is een organisatie van onder meer Rudi Van Lierde, ook actief bij VDM-Trawobo, het team van Tomas De Neve. Samen met Marc Landerie en Jean Heyndrickx vormt de gewezen bankier de Merelbeekse Wielervrienden. Zij staan in voor een wedstrijd over achttien ronden van 8,2 kilometer met aankomst aan de Rode Haan in de Kloosterstraat. En elke ronde een kasseistrook van 800 meter.

“Ik ken die kasseistrook”, benadrukt Tomas De Neve. “Lang is ze niet, voor mij als lichtgewicht is dat nog net te doen. Maar die kasseien liggen echt slecht. Ik denk dat het zondag een heel open koers wordt. Het gaat zondag over honderdvijftig kilometer, dertig kilometer meer dan een gewone beloftenkoers. En wat draaien en keren. Ik hoop op een goed resultaat. Niet in het minst omdat dit PK door iemand van ons team wordt georganiseerd.

Slotrit Triptiek overleefd

Vermoedelijk komt Tomas De Neve goed gerodeerd uit de Triptyque des Monts & Châteaux. “Dat was een driedaagse van een heel hoog niveau”, gaat de Drongense belofte verder. “De eerste twee ritten was er veel waaiervorming en moesten we over tal van kasseistroken. Niet echt mijn ding. Begin vorige week was ik, na een mooie tiende plaats in de kermiskoers in Neerijse, ziek geworden. Daags na de wedstrijd zat mijn keel helemaal dicht. De eerste twee dagen van de Triptiek beschikte ik niet over al mijn mogelijkheden. In de slotrit hield ik wel goed stand. Dat was een etappe over heel wat hellingen, veel minder over kasseistroken.”

In die Triptiek zag Tomas De Neve dat trainingsmakker Robbe Claeys in orde was. De Zomergemnaar reed een dag in de bolletjestrui en werd ook eens op het Henegouwse podium geroepen als meest strijdlustige renner. “Robbe is zondag een kanshebber, maar voor mij is Luca De Meester topfavoriet”, aldus De Neve. “Yentl Vandevelde is ook al heel het seizoen in orde. En als er gesprint moet worden zal Gianluca Pollefliet te duchten zijn.”

Zondag 10 april om 14 uur in Merelbeke: PK voor beloften over 148 km.