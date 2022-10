Tomas De Backer kroont zich tweemaal tot kampioen in zijn Fiesta van Team Ford Peerlings

Thomas De Backer heeft in het Nederlandse Assen zowel de Belgische titel als de België-Nederland-titel in de Ford Fiesta Sprint Cup behaald. Als bijna-Belgisch kampioen won hij op zaterdag Race 1 en na een uiterst spannende Race 2 had hij voldoende aan een derde plaats om de titels veilig te stellen.

Bij de start van de slotrace kwam De Backer het snelst uit de startblokken. Aan de spits van de race kregen we dus het trio De Backer-Czyz-Van Soelen. De Backer hield in eerste instantie vooraan stand, maar het was duidelijk dat de Belg vooraan zwaar onder druk kwam te staan. Dat uitte zich in ronde tien, toen eerst Czyz en bijna gelijktijdig Van Soelen beide voorbij de #97 Ford Peerlings geraakten. De Backer bewoog nog hemel en aarde om de Nederlander ergens te verschalken, maar uiteindelijk gingen zij mooi op een rij, in dezelfde rangorde over de finishlijn: Czyz, voor Van Soelen en De Backer.

Twee titels voor De Backer

Met een derde plaats had De Backer hoe dan ook genoeg om de kroon in de Dutch Belgian Super Star te beveiligen. Met een totaal van 239 punten, tegenover 222 voor Sen Roodenburg, hield hij de verzamelde Nederlandse concurrentie achter zich. Sinds de creatie van de Dutch Belgian Super Star is Tomas de eerste Belg die zijn naam mag inschrijven op het palmares van de match België-Nederland. In het Belgisch kampioenschap, en na aftrek van het slechtste resultaat, telt De Backer 196 punten. Philippe Huart, 182, is tweede en de derde plaats in het BK gaat naar Ellis Spiezia (146), die de in Assen afwezige Geoffrey Vanspringel naar de vierde plaats verwijst.

“Veertien races en op uitzondering van die ene race op Circuit Zolder nam ik steeds plaats op het podium,” maakte Tomas de balans op na zijn derde seizoen in de Ford Fiesta Sprint Cup. “In de Dutch Belgian Super Star won ik vijf keer en in de Belgische strijd heette ik negen keer de winnaar. Ik ben Belgisch kampioen, ook in de Junior Ford Fiesta Sprint Cup, win de challenge België-Nederland en schenk bovendien Ford Peerlings de titel in het Ford Dealer Team Championship. Veel beter kan het niet!”

Het doek is gevallen over het vijfde seizoen van de Ford Fiesta Sprint Cup. Afspraak in 2023 voor de zesde uitgave van de Nederlands-Belgische Ford-merkencup met een eerste treffen op 14, 15 en 16 april tijdens de Voorjaarsraces op Circuit Zandvoort!