Tomas De Backer, één van de revelaties van dit autosportseizoen

“Omdat steeds de centen ontbraken voor nationale competities, zijn wij uitgeweken naar de Nederlandse Mazda MX5 Cup waarin onder de vlag van het DNRT nog werd gereden met de oudere versie van de MX5,” blikt Tomas terug op de keuze die zij destijds maakten. “De opgedane ervaring in karting en MX5 met in peloton racen, kwam mij dit seizoen bij mijn overstap naar de Fiesta Cup hier goed van pas. Bovendien kon ik terugvallen op de knowhow in de racerij van mijn vader Eddy. Last but not least was de samenwerking met Marc Goossens en de crew van Belgium Racing een hele stap vooruit.”

In een kort seizoen, door de coronacrisis, werd Leuvenaar Kenny Herremans voor de tweede maal kampioen, voor Tomas Dacker. In de eindafrekening telde de Leuvenaar 121 punten, tegenover 114 voor de Junior-kampioen die dus vicekampioen werd.

Geen finale door corona

“Indien we de voorziene vierde meeting hadden kunnen betwisten op TT Circuit Assen, dan had ik voor de algemene titel gevochten. Vooral omdat de snelle omloop mij goed ligt en ik ondertussen de Fiesta helemaal onder de knie had. Ik wil en mag niet klagen: dankzij de verenigde krachten van Belgium Racing, Ford Peerlings, Wiseco en uiteraard organisator Dick van Elk kon ik mijn droom verwezenlijken en aan de start verschijnen van de Ford Fiesta Sprint Cup.”

Belgium Racing wil dan ook verdergaan met de De Backer. “Naar het voorbeeld van wat we deden met Tomas, willen wij naar de toekomst toe andere jonge rijders aantrekken”, vervolgt Marc Goossens. “Tomas paste perfect in het plaatje. Het heet geen toeval dat Tomas, maar ook zijn directe rivaal Milan De Laet, hun eerste stappen hebben gezet in karting. Veelal is dat een basis voor een vervolg in de eenzitterij, maar zij en hun jonge Belgische én Nederlandse collega’s hebben getoond dat je in de Fiesta Cup de stiel kan leren en je je bovendien behoorlijk in de kijker kan rijden. Daarom zijn wij vastbesloten om in de karting verder te scouten en op zoek te gaan naar andere jongeren met een gelijkaardig profiel.”